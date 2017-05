Finkernagel zieht um: Aufwendiger Maschinentransport

Deren logistische Vorteile erleichterten die Anlieferung der Maschinen in den vergangenen zwei Tagen ganz erheblich. Ungleich schwieriger war es, die Maschinen an ihren bisherigen Standorten abzuholen.

Sie standen auf verschiedenen Etagen und so, dass sie nur bewegt werden konnten, nachdem die Fassade des alten Fabrikgebäudes geöffnet worden war – und das in etwa vier Metern Höhe. Fünf Tonnen wiegt die größte Maschine, die durch dieses Loch aus der Halle gehoben wurde.

Für die Kempmann-Mitarbeiter nichts Besonderes, sie sind andere Kaliber gewohnt. Vorbeifahrende Autofahrer, Passanten und natürlich die Finkernagel-Mitarbeiter beobachteten die Aktion hingegen mit viel Interesse. Im Zusammenhang mit der Verlagerung der Abteilung Umformwerkzeug ist auch deren Maschinenpark etwas aufgestockt worden.

+ Hier werden ab Montag Ziehsteine poliert: Finkernagel-Mitarbeiter Holger Zimatt richtet seinen Arbeitsplatz in der neuen Halle ein. © Bender

Trotzdem: Knapp 20 Maschinen mussten an ihren neuen Standort gebracht werden – das bedeutete zwei Tage Arbeit für die Profis von Kempmann. In der neuen Halle übernahmen dann andere: Mit dem Anschluss der Maschinen beauftragte das Unternehmen die Firma HMS, die ebenfalls an der Westiger Straße ansässig ist.