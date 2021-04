Finanzspritze vom Land: Zwei Grundschulen profitieren

Geld für den Ganztag

+ © Thomas Keim Wird verschönert: der Hof der Grundschule im Mühlendorf in Altena. © Thomas Keim

Gute Nachrichten für die Grundschulen im Mühlendorf und am Breitenhagen in Altena: Sie profitieren von der Finanzspritze vom Land für den offenen Ganztagsunterricht an Grundschulen. Die Fördersumme beläuft sich auf 130 400 Euro.