Fichte schlägt in Hausdach ein

Feuerwehr-Einsatz am Drescheider Berg

+ © Feuerwehr - Slatosch Eine Fichte schlug in ein Hausdach ein. Verletzt wurde niemand. Es blieb bei Sachschaden. © Feuerwehr - Slatosch

Altena - Vermutlich wegen starker Wind- und Sturmböen stürzte in der Nacht zum Dienstag, 1. Mai, gegen 22.30 Uhr eine Fichte auf das Dach eines Hauses in der Waldstraße am Drescheider Berg. Dabei wurde es laut Feuerwehr erheblich beschädigt.