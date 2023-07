Neubau Feuerwehrhaus Rahmedetal ist ausgeschrieben

Von: Volker Heyn

Hier im unteren Rahmedetal muss das neue Feuerwehrgerätehaus liegen. Die Tallage, die Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans sowie die zu erwartenden planerischen Festlegungen von Überschwemmungsgebieten führen dazu, dass für das neue Feuerwehrgerätehaus nur ein sehr begrenztes Gebiet in Frage kommt. Die Gebäude der früheren Firma Wilhelm Berg (Foto) liegen zentral im Zielbereich. © Heyn

Die Stadt Altena braucht dringend ein neues Feuerwehrgerätehaus für das untere Rahmedetal. Nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes und den daraus resultierenden Zeiten und Strecken der Erreichbarkeit ist das Gebiet für das neue Gebäude festgelegt. Im Zentrum dieses Suchraums liegt die ehemalige Firma Wilhelm Berg. Die Ausschreibung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehaus und eine 30-jährige Verpachtung ist jetzt veröffentlicht.

Altena - Die Tallage, die Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans sowie die zu erwartenden planerischen Festlegungen von Überschwemmungsgebieten führen dazu, dass für das neue Feuerwehrgerätehaus nur ein sehr begrenztes Gebiet in Frage kommt. Dieses Gebiet liegt rechts und links der Rahmedestraße zwischen dem Breitenhagen und dem Drescheider Berg. Südlich endet das Gebiet etwa auf Höhe Hügelweg, nördlich etwa an der Steinernen Brücke. In diesem Gebiet verfügt die Stadt Altena über keine eigenen bebaubaren Grundstücke. Aus diesem Grund wird eine Vergabeverfahren durchgeführt, um ein Grundstück und auch einen Investor für dieses Projekt zu finden.

Die Ausschreibungsunterlagen mit Stand 4. Juli sind am 21. Juli auf der Homepage der Stadt Altena veröffentlicht worden, der Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge ist der 30. August. Die Projektskizze und die Teilnahmebedingungen sind auf der Internetseite „Subreport Elvis“ veröffentlicht, wobei „Elvis“ für „Elektronisches Vergabe-Informations-System“ steht. Die Altenaer Ausschreibung ist unter der Identifikationsnummer E73417772 zu finden.

Die Stadt möchte ein nach den Vorgaben dieser Vergabeunterlagen durch einen Dritten schlüsselfertig zu errichtendes Feuerwehrgerätehaus für einen Zeitraum von 30 Jahren anmieten. Der Mietvertrag sieht Verlängerungsoptionen für die Stadt von zwei Mal fünf Jahren vor. Der geschätzte Gesamtwert beinhaltet die nach Einschätzung der Stadt Altena erforderlichen Planungs- und Investitionskosten, die Kosten des vom Dritten zu erbringenden technischen Gebäudemanagements sowie die beim Dritten anfallenden Finanzierungskosten. Die geschätzten Kosten als Gesamtwert sind in den öffentlichen Ausschreibungsunterlagen allerdings nicht angegeben.

Bei einer eingeschossigen Bauweise ergibt sich eine Grundstücksgröße inklusive Zu- und Abfahrten, Bewegungs- und Erweiterungsfläche von mindestens 2300 Quadratmetern. Durch einen ungünstigen Grundstückszuschnitt kann die erforderliche Fläche jedoch auch deutlich größer ausfallen.

Gebäude für vier große rote Autos und 40 Menschen

In der Halle sind vier Fahrzeugstellplätze inklusive seitlichem Sicherheitsabstand zu planen. Der Umkleidebereich ist getrennt nach Geschlechtern für mindestens 40 Personen vorzusehen. Für den Auftakt ist eine Aufteilung von 25 Männern und 15 Frauen zu planen. Der Schulungsraum ist auf eine Mindestkapazität von 40 Personen auszulegen. Ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen und einer Besprechungsmöglichkeit soll beinhaltet sein. Die volle Besatzung der vier vorgesehenen Fahrzeuge beträgt insgesamt 25 Personen. Vorgesehen ist ein Einsatzleitwagen (ELW) mit sechs Kräften, ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/24 mit drei Kräften, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) mit neun Kräften und ein Katastrophenschutzfahrzeug (KatS) mit sechs Kräften. Für diese Personen müssen auf dem Feuerwehrgrundstück mindestens 25 sogenannte Alarmparkplätze für die Einsatzkräfte ausgewiesen werden.

Kristof und Prof. Dr.-Ing. Jürgen Erbach aus Wetzlar hatten die ehemalige Firma Berg an der Rahmedestraße Ende 2022 gekauft. Pläne, was sie mit der Immobilie vorhaben, äußerten sie bislang nicht. © Wiechowski

Für die Ausschreibung ist ein europaweites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vorgesehen. Wer sich meldet und den Anforderungen entsprechende Eignungskriterien erfüllt, wird durch die Stadt Altena zur Abgabe eines Erstangebotes aufgefordert. Danach finden Bietergespräche zur Vorstellung und Erläuterung der Erstangebote sowie zur Verhandlung über technische, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte statt. Ziel der Gespräche soll sein, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Für die Einreichung von verbindlichen Schlussangeboten wird eine erneute Frist gesetzt. Diese Schlussangebote werden abschließend bewertet. Der bestbewertete Bieter erhält den Zuschlag. Die Stadt plant, dass der endgültige Zuschlag nach Durchlauf des gesamten Verfahrens im Februar 2024 erteilt werden kann.

Die ehemalige Firma Wilhelm Berg liegt mitten in dem Gebiet, das für ein neues Feuerwehrgerätehaus Rahmedetal in Frage kommt. Die Immobilie gehört seit Ende 2022 Kristof und Prof. Dr.-Ing. Jürgen Erbach aus Wetzlar. Das Paar handelt mit Immobilien, die beiden treten auch als Bauherren und Investoren auf. Sie erwarben die Immobilie aus einer Zwangsversteigerung.

Besitzer von ehemals Firma Wilhelm Berg könnten Angebot abgeben Das Vergabeverfahren zur Ausschreibung der Leistungen zur Errichtung und Verpachtung eines Feuerwehrgerätehauses Rahmedetal wird von der Anwaltskanzlei Wolter Hoppenberg Partnerschaft geleitet. Die Kanzlei sitzt in Hamm und betreibt Büros in Berlin, Münster, Osnabrück und Köln. Für die Altenaer Vergabe ist Dr. Marc Dinkhoff am Standort Münster zuständig.

Bürgermeister Uwe Kober berichtete, dass die Vergabeanwälte der Stadt Altena angeraten hatten, eine „kurzfristige und beschränkte“ europaweite Ausschreibung zu beauftragen. Die Stadt Altena sei allein gar nicht in der Lage, eine solche Ausschreibung zu bewältigen. Kober: „Wir haben noch nie selbst ein Gerätehaus gekauft oder gepachtet.“

Mit den Käufern der Berg-Immobilie, Kristof und Prof. Dr.-Ing. Jürgen Erbach aus Wetzlar, bestehe seit dem Beginn des Ausschreibeverfahrens am 4. Juli keinerlei Kontakt. Das verlangt der faire Wettbewerb im Vergabeverfahren. Es ist zu erwarten, dass von Erbachs ein Angebot kommt. Natürlich müsse aber auch jeder andere die Möglichkeit haben, für sein Grundstück im Zielgebiet ein Angebot abgeben zu können.

Erbachs waren auf die Altenaer Immobilie durch ihre Kölner Hausbank aufmerksam geworden. Nach Gesprächen mit dem früheren Bürgermeister Dr. Hollstein hatten die beiden Hessen die Immobilie ersteigert. Der Kauf habe nichts zu tun gehabt mit der heutigen Idee des Feuerwehrgerätehauses. Das gesamte Grundstück ist überdies viel größer als der Platzbedarf für das Gerätehaus.