An der Parkpalette in Altena brennt nur Gerümpel

Von: Thomas Bender

Feuerwehrleute stiegen in das benachbarte Haus ein und suchten nach Brandnestern. © Bender, Thomas

Feuerwehreinsatz in eisiger Kälte: Passanten fiel am späten Freitagnachmittag eine erhebliche Rauchentwicklung im Bereich der Parkpalette an der Bachstraße in Altena auf. Sie alarmierten die Feuerwehr und unternahmen mit Feuerlöschern von Nachbarn erste Löschangriffe.

Altena - So war das Feuer schon unter Kontrolle, als der per Sirene alarmierte Löschzug Stadtmitte und die Wache anrückten. Gebrannt hatte Gerümpel zwischen dem Parkhaus und einem leerstehenden Haus am Burgweg. Weil durch ein offenstehendes Fenster Rauch in das Gebäude eingedrungen war, wurde es vorsichtshalber von der Feuerwehr kontrolliert. Foto: Bender