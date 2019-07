Drahtzieherei: Arbeiter gerät mit Hand in Maschine - Helikopter angefordert

Altena - Gerade eben heulten die Sirenen in Altena. Es gibt einen schweren Betriebsunfall in einer Drahtzieherei. Auch ein Hubschrauber ist auf dem Weg.

Update 14.30 Uhr: In der Drahtzieherei ist ein Arbeiter mit seiner Hand in einen Drahtzug geraten. Die Feuerwehr musste den Mann befreien. Er ist schwer verletzt und wird derzeit notärztlich versorgt. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um den Mann so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen.

Erstmeldung: Ein schwerer Betriebsunfall hat sich nach ersten Informationen der Feuerwehr am Montagnachmittag in dem Drahtunternehmen Eksi Dorstener Draht GmbH an der Bachstraße in Altena ereignet.

Die Sirenen schlugen um 14.12 Uhr Alarm. Das Unternehmen befindet sich gleich neben der Wache der Feuerwehr.

Nach ersten Informationen soll sich ein Mitarbeiter bei der Arbeit an einer Maschine schwer verletzt haben. Der Einsatz läuft.