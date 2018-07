Feuerwehr löscht Waldbrand in der Nacht

Altena - Dienstagnacht: Die Feuerwehr erstickt kleinen Waldbrand. Dank des beherzten Eingreifens der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert.

Erneut kam es nämlich in dieser Woche zu einem Waldbrand. Die Fakten von Feuerwehrsprecher Patrick Slatosch: „Die Feuerwehr Altena wurde in der Nacht zu Dienstag in die Straße „Im Gehegde“ gerufen. Dort brannte Unterholz im Wald.

Die Kräfte der Wehr bekämpften das Feuer mit einem leistungsstarken C-Strahlrohr und löschten es komplett ab. Der Waldboden wurde umgegraben. Im Einsatz waren Mitglieder der hauptamtlichen Feuerwache und die Löschgruppen Mühlendorf und Freiheit.