Leitung platzt: Keller voller Wasser

Feuerwehr-Einsatz in Altena

+ © picture alliance / Hauke-Christi Eine Wasserleitung ist geborsten, das Wasser flutete den Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr musste es abpumpen. © picture alliance / Hauke-Christi

Kein schöner Abend: Plötzlich steht der Keller voller Wasser. Eine Wasserleitung war geborsten, das Wasser lief ungehindert in ein Mehrfamilienhaus in Altena. Die Anwohner zeigten vollen Einsatz.

Altena – Den Abend hatten sich die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Forststraße in Altena auch sicher anders vorgestellt: Plötzlich steht der Keller unter Wasser. So geschehen am Sonntag (21. Februar) um 22.40 Uhr.

In der Forststraße war eine Hauptwasserleitung geborsten, wie Feuerwehr-Sprecher Patrick Slatosch berichtet. „Das Wasser drückte aus dem Berg, sammelte sich vor dem Mehrfamilienhaus und drang nahezu ungehindert in den Keller des Gebäudes ein.“ Als die Kräfte der hauptamtlichen Wache eintrafen, stand dort bereits das Wasser.

Feuerwehr dankt fleißigen Helfern

Unter tatkräftiger Mitarbeit einiger Anwohner wurde das Wasser zunächst mit Tauchpumpen abgepumpt. Die Bereitschaftskräfte der Stadtwerke rückten an und begaben sich gemeinsam mit einem Tiefbauer noch in der Nacht an die Reparatur der beschädigten Leitung. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und einige Anwohner wurde anschließend noch der Keller vom Wasser befreit.

„Den beteiligten Anwohnern sei besonders gedankt“, betont Slatosch. „Eine solche Mithilfe ist leider nicht alltäglich, ebenso wie die Versorgung der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Stadtwerk mit frischem Kaffee“ nach dem Einsatz.