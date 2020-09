Feuerwehr-Einsatz: Gasaustritt in der Nette gemeldet  

Einsatz in der Nette: Bei der Flüssiggas-tankestelle Air Liquide sollte Gas ausgetreten sein..

Gasaustritt in der Nette: Mit diesem Alarm rückte die Feuerwehr aus. Vor Ort zeigte sich: Das musste so sein.

Altena - Gasaustritt bei der Flüssiggas-Tankestelle Air Liquide in der Nette: So lautete der Alarm am Mittwochabend (9. September) für die Feuerwehr.

Um 20.09 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Westiger Straße gerufen. Es hieß: Gas tritt aus einem Behälter aus.

Gasaustritt in der Nette: Behälter lässt Druck ab

An der Einsatzstelle konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden, sagt Feuerwehr-Sprecher Patrick Slatosch. "Technisch bedingt ließ ein Flüssiggasbehälter Überdruck ab. Dies ist ein Vorgang, der regelmäßig bei Anlagen dieser Art vorkommt. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestand zu keiner Zeit."

Gasaustritt in der Nette: Viele Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuerwache und ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges 2 mit den Löschgruppen Dahle und Evingsen, der Löschgruppe Knerling mit dem Gerätewagen Gefahrgut sowie der Gruppe Information und Kommunikation.

In Balve wollte ein Mann einen Baum fällen - und traf dabei die Gasleitung.

Einen Großeinsatz hat ein Gasaustritt an einem Krankenhaus in Olpe ausgelöst.