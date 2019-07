Tierischer Einsatz: Feuerwehr muss "Benny"  mit Drehleiter retten

Altena - Schreck am Morgen für "Benny" und seine Besitzerin: Der Hund war auf eine Balkon-Brüstung geklettert und kam nicht mehr zurück. Also musste die Feuerwehr ran.

"Mensch in Not“: Diese Meldung gibt es bei der Feuerwehr recht häufig. „Hund in Not“ ist schon seltener. Genau das war am Mittwochmorgen der Fall: „Benny“ saß fest.

Der weiße, kleine Malteser hatte sich an der Lennestraße selbstständig gemacht und war auf die Brüstung eines Balkons im ersten Obergeschoss gelangt. Dort saß der Rüde dann fest und kam nicht wieder zurück.

Besitzerin kann Benny nicht helfen

Seine Halterin sah sich wegen körperlicher Gebrechen nicht in der Lage, dem Vierbeiner selbst zu helfen.

„Ich kam nicht an ihn heran – und springen konnte er ja nicht", erzählt die Frau. „Da habe ich mir nicht anders zu helfen gewusst und die Feuerwehr gerufen."

Rettung per Drehleiter

Die Besatzung der Wache rückte an und brachte auch gleich die Drehleiter mit. Mit deren Hilfe konnte sich ein Retter leicht demverängstigten Hund nähern.

„Er war glücklicherweise recht zutraulich", sagte die Feuerwehr, „und ließ sich auf den Arm nehmen." So war Benny rasch wieder in Sicherheit und zurück bei seiner glücklichen Besitzerin.