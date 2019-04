Feuerwehr muss gleich zu zwei Flächenbränden ausrücken

Altena - Gleich zu zwei Flächenbränden - jeweils zum Glück aber nur wenige Quadratmeter groß - mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Altena am Dienstag ausrücken. Hier die Infos!

Der erste Alarm sei um 11.32 Uhr ausgelöst worden, so die Feuerwehr am Dienstagabend. Ein Anrufer habe einen Flächenbrand in der äußerst engen Eggestraße im Ortsteil Nette gemeldet.

"Da die Eggestraße nicht mit Großfahrzeugen und auch nur eingeschränkt mit Pkw befahrbar ist, musste zunächst eine 400 Meter lange Wasserversorgung von der Bachstraße bis zur Einsatzstelle im oberen Bereich der Eggestraße aufgebaut werden.

Anschließend konnte eine zehn Quadratmeter große Brandstelle im Wald abgelöscht werden. Im Einsatz waren die hauptamtliche Feuerwache und die ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppe mit zwölf Einsatzkräften", hieß es.

Um 17.48 Uhr sei dann erneut Alarm für die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuerwache ausgelöst worden: "An der Rahmedestraße wurde in Höhe Drescheider Berg ebenfalls ein Flächenbrand gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Passanten schon mit Löschmaßnahmen an der fünf Quadratmeter großen Brandstelle begonnen. Die Einsatzkräfte nahmen ein C-Strahlrohr vor und löschten die Brandstelle ab", so die Feuerwehr abschließend. - eB