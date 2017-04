Feuerwache ist ein Provisorium auf Zeit

Notärztin lobt Wehrteam

+ © Bender Verwinkelt, nicht mehr ganz zeitgemäß aber sehr zentral gelegen: Das Gebäude der Feuer- und Rettungswache. Die Stadt arbeitet mit Hochdruck daran, einen neuen Platz für die Wehr zu finden. © Bender

Altena - Für Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein ist die Unterbringung des Notarztes und die gesamte räumliche Situation der Feuerwehr an der Bachstraße „ein Provisorium auf Zeit.“ Läuft alles nach Plan, „sollte mittelfristig endgültig Abhilfe geschaffen sein.“ Mittelfristig? – Das können noch gut bis zu fünf Jahre sein. Viel Zeit. Doch die Feuerwehr kann eben nicht an jeden x-beliebigen Standort in der Stadt umziehen.