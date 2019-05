Feuer in der Schule: Lehrer üben Löschen

+ © Bender Der Schulleiter macht es vor: Wolfgang Wilbers war der erste, der auf dem Parkdeck der Feuerwehr den Feuerlöscher in die Hand nahm. © Bender

Altena – Was zu tun ist, wenn es in der Schule brennt, trainierten Lehrer in der Feuerwache. Denn der Umgang mit dem Feuerlöscher will gelernt sein.