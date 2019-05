Feueralarm in Industriebetrieb 

Altena - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Industriebetrieb ausrücken. Dort brannte ein elektrisches Bauteil.

Feueralarm hat es am Dienstagabend in einem Industriebetrieb an der Rahmedestraße in Altena gegeben. Der Alarm ging um 17.56 Uhr bei der Feuerwehr ein. Neben Kräften der hauptamtlichen Feuerwache rückten Einsatzkräfte des Löschzugs 3 aus. Sie stellten Brandgeruch in einer elektrischen Anlage fest.

Die Untersuchungen ergaben: Ein Schwelbrand war bei einem elektrischen Bauteil ausgebrochen, wie die Feuerwehr berichtet. Das Bauteil konnte schnell demontiert werden. Und: "Durch die schnelle Auslösung der Brandmeldeanlage wurde eine weitere Brandausbreitung verhindert", sagt die Feuerwehr.