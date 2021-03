Feueralarm in Demenz-WG - Entwarnung

Zum alten Krankenhaus in Altena gehört auch ein Schwesternwohnheim. Dort ist eine Demenz-WG untergebracht.

Die Sirenen heulen in Altena. Der Grund: Die Brandmeldeanlage in der Demenz-WG im früheren Schwesternwohnheim St. Vinzenz hat ausgelöst. Doch es gibt Entwarnung

[Update 14.50 Uhr] Nur kurz nach dem Sirenenalarm steht fest: Es ist kein Feuer in der Demenz-WG ausgebrochen. Die Retter fanden vor Ort keinen Brandherd, „suchen nun aber noch im Gebäude nach der Ursache“, sagt Feuerwehr-Sprecher Patrick Slatosch.

Ausgelöst hatte wohl ein Feuermelder im Eingangsbereich der Demenz-WG den Alarm. Es handelte sich aber offensichtlich um einen technischen Defekt.

Erstmeldung von Sonntag, 7. März, 14.29 Uhr: Die Sirenen heulten um 14.20 Uhr in Altena. Der Grund: In der Demenz-WG, die sich im ehemaligen St. Vinzenz-Schwestern-Wohnheim an der Bornstraße befindet, wurde Feueralarm ausgelöst, wie Feuerwehr-Sprecher Patrick Slatosch sagt. Die Retter der hauptamtlichen Wache und des Löschzugs 1 sind auf dem Weg zur Einsatzstelle.