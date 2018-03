Feuer in der "Uhle": Wehr löscht brennenden Holzbalken

Brand im Anbau der leerstehenden Gaststätte

Altena - Viele Jahre war es still um die Gaststätte „Zur Uhle“ - bis am Freitagabend die Feuerwehr zur einst letzten Kneipe in der Brachtenbeck eilte. Dort war ein Holzbalken in Brand geraten.