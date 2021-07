Feuer in der Tiefgarage: Zwei Polizei-Autos brennen

Lenneuferstraße wieder frei

[UPDATE] Schwarzer dichter Rauch quoll aus der Tiefgarage des Staeplcenters in Altena. Zwei Autos der Polizei brannten, das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Die Lenneuferstraße war gesperrt. Es gab Verkehrschaos.

Update vom 30. Juli, 14.59 Uhr: Der Verkehr auf der Lenneuferstraße rollt wieder.

Update vom 30. Juli, 14.27 Uhr: Beide Autos sind per Seilwinde aus der Tiefgarage gezogen worden. Dort zeigt sich das ganze Ausmaß: Totalschaden an beiden Streifenwagen. Kreispolizeisprecher Marcel Dilling schätzt den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen zusammen auf über 100.000 Euro. Ein dritter, ziviler Wagen der Polizei, der auch in der Tiefgarage stand, blieb unbeschädigt.

Update vom 30. Juli, 13.42 Uhr: Das Feuer ist gelöscht. Die Lage hat sich entspannt vor Ort. Die ersten Einsatzkräfte rücken ab. Doch die Lenneuferstraße bleibt noch gesperrt.

Update vom 30. Juli, 13.33 Uhr: Der Rauch zieht langsam ab aus der Tiefgarage. Nun sind auch erste Details zu erkennen. Es waren zwei Streifenwagen, die gebrannt haben, der zivile Wagen der Polizei nicht. Alarm war um 12.35 Uhr ausgelöst worden. Die Wagen werden aktuell per Seilwinder aus der Tiefgarage gezogen.

Erstmeldung vom 30 Juni, 13 Uhr: Nichts geht mehr derzeit auf der Lenneuferstraße in Altena. Die ist gesperrt, weil dichter, schwarzer Rauch aus der Tiefgarage des Stapelcenters quillt. Dort brennen drei Wagen der Polizei, zwei Streifenwagen und ein ziviler Pkw. Die Polizei hat dort Wagen geparkt. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Zur Ursache ist bislang nichts bekannt, sagt Kreispolizeisprecher Marcel Dilling. Es gibt keine Verletzten. Die Polizeibeamten selbst, die in der Wache nebenan tätig sind, haben den Brandgeruch wahrgenommen und Alarm geschlagen.

Derweil staut sich der Verkehr an der Lenneuferstraße. Die ist nämlich derzeit die Ausweichstrecke für die gesperrte Lüdenscheider Straße (B236), weil das Duschking-Gebäude nach dem Hochwasser als einsturzgefährdet gilt. Dilling sagt „Verkehrstechnisch ist das für Altena eine Vollkatastrophe.“

