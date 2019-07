Feuer an der Gartenstraße: Gartenlaube brennt völlig aus

In Flammen stand die Gartenlaube.

[Update, 19.21 Uhr] Altena - Eine Gartenlaube an der Gartenstraße ist am Mittwoch völlig ausgebrannt. Brenzlig war die Situation, weil das Gebiet eng bebaut ist.

Eine hohe Rauchsäule stand am Mittwoch gegen 16 Uhr über dem Mühlendorf: An der Gartenstraße war eine Gartenhütte in Brand geraten.

Sirenen riefen die Freiwilligen des Zuges Stadtmitte zum Dienst, außerdem rückten natürlich Hauptamtliche aus. Als die Retter eintrafen, stand das Holzhaus bereits im Vollbrand. Nach Mitteilung der Feuerwehr vom frühen Abend.

+ Völlig verraucht ist der Bereich an der Gartenstraße. © Bender

Brenzlig war die Situation wegen der engen Bebauung in diesem Bereich. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer gelöscht werden, bevor andere Gebäude Schaden nehmen konnten.

So hat die Wehr den Brand bekämpft:

"Um das Feuer bekämpfen zu können, nahmen drei Trupps unter Atemschutz Strahlrohre vor", teilte die Feuerwehr schließlich am frühen Abend mit. Die verbleibenden Elemente der Hütte seien niedergelegt worden, damit die Einsatzkräfte dann die brennenden Trümmer ablöschen konnten.

"Anschließend wurde die Brandstelle mit Löschschaum abgedeckt, um versteckte Glutnester zu löschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern", hieß es weiter.

Während des Einsatzes waren Friedhofstraße und Gartenstraße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.