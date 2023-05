Die Planung steht: Festordnung für Alteaner Schützenfest im Überblick

Schützen-Stillleben mit Devotionalien: Die grüne Mütze ist das allerwichtigste, aber dazu braucht es noch das Festabzeichen für 2023 (vorne rechts) und das Mitgliedsbuch mit der Beitragsmarke für 2023 (links). Beim großen Umzug am Samstag sind die Auszeichnungen am Revers zu tragen: Vorne links die Pott-Jost-Medaille für 25-jährige Mitgliedschaft und in der Mitte die Medaille für 40 Jahre Mitgliedschaft. Die Festordnung dient der Orientierung vor allem für die Antritts-Zeiten und die Schieß-Ordnung. Die Tasse aus Meißner Porzellan mit dem FWG-Adler ist so etwas wie eine Devotionalie. © Heyn

Uniformen und strenge Hierarchien gibt es nicht bei den Schützen der Altenaer Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft. Nur Männer sind zugelassen und können Mitglied werden, Frauen ist die Mitgliedschaft verwehrt, sie dürfen nicht mitmarschieren und vor allem nicht auf den Vogel schießen.

Altena – Die Festordnung für das Schützenfest stellt aber seit der Neugründung im Jahre 1950 folgenden Punkt an erster Stelle, der sicher für Männer und Frauen gilt: „Der Zweck des Festes ist es, sich gemeinschaftlich des Lebens zu freuen, Einigkeit und Freundschaft herzustellen und zu festigen. Es muss erwartet werden, dass jeder nach Kräften dazu beiträgt, das Fest zu verschönern.“

Trotz dieser relativ einfachen Ansage gibt es noch ein paar Dinge, die der Schütze an den vier Tagen von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, zu beachten hat. Dazu benötigt man die Festordnung, die als Orientierung dient und die man praktischerweise neben Mütze, Ausweis, genügend Geld und Festabzeichen stets am Mann hat.

Bierpause und Großer Zapfenstreich

Das Fest beginnt am Donnerstag, 8. Juni, 18.15 Uhr an den Stadtwerken. Die Schützen strömen aus allen Stadtteilen zur Linscheidstraße, mancher besorgt sich schon auf dem Weg dorthin die ersten Biermarken im Zelt. Jede Kompanie in der Reihenfolge Mühlendorf, Rahmede, Nette, Freiheit, Kelleramt marschiert hinter einer Kapelle her, es geht zunächst ins Mühlendorf auf den Platz vor der ehemaligen Kneipe „Zum Kölschen Joe“. Dort findet die traditionelle Flaschenbierpause statt, auf der Straßenkreuzung spielen Blasorchester und Spielmannszüge. Derartig vorbereitet, marschieren die Kompanien in derselben Reihenfolge zurück durch die Stadt bis zum Bungern. Dort wird es ernst. Ein Spielmannszug und ein Blasorchester tragen das sehr getragene und besonders feierliche Musikstück „Großer Zapfenstreich“ mitsamt Nationalhymne vor. Sind die Tränen der Rührung weggeputzt, geht es fröhlich weiter und zum ersten Mal geschlossen hinein ins Festzelt. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.

Kommers ist um Mitternacht, wer klug ist, trinkt nicht ganz so viel Bier und geht früher nach Hause. Denn der nächste Tag wird hart und lang.

Vogelschießen und erste Mega-Party

In vielen Altenaer Haushalten beginnt der Schützenfest-Freitag um fünf Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Kaffee ist da wichtiger als Bier, eine gute Grundlage für den Tag ist nötig. Die ersten Kapellen ziehen schon vor 6 Uhr zum Wecken durch die Stadtteile. Die Kompanien treten je nach Wegstrecke zu bestimmten Zeitpunkten zwischen 6 und 6.30 Uhr an den Sammelplätzen in den Stadtteilen an. Jeder Schütze muss einen Eichenstab mitbringen: Das ist ein Stock aus dem Wald, an den mit Draht ein paar Eichenzweige gebunden werden. Für Vergessliche gibt es morgens auch noch ein paar Eichenpinne zu kaufen. Der Stock symbolisiert das Gewehr, das vor dem eigentlichen Schießen in die Lenne geworfen wird. Damit zeigen die Schützen ihre Friedlichkeit, gleichzeitig eine Abkehr von den Ursprüngen als kämpfende Bürgerwehr und eine Absage an allzu militaristische Anmutungen.

Nach dem Antreten in den Stadtteilen geht es aus allen fünf Richtungen in den Bungern. Es ist ein immer wieder neu beeindruckendes Bild, wenn Hauptmann Klaus Hesse seine Ansprache an die knapp 2000 Männer hält und zum Schluss ein erstes Glas Bier auf einen guten Festverlauf herunterkippt. Feierlich wird an die Toten gedacht, danach gibt es unter vielen Jubelrufen Pott-Jost-Medaillen für Schützen, die Jahrzehnte in der Gesellschaft sind. Das sind mittlerweile so viele, dass nur die besonders Langjährigen an diesem Morgen ausgezeichnet werden. Aber dann geht es wirklich endlich wieder richtig los: Nach dem Einmarsch ins Zelt rücken die ersten Züge ab, um gegenüber dem Lennestein auf den Vogel zu schießen. Am Freitagmorgen wird im Zelt Runde für Runde ausgegeben, weil sich die Jubilare erkenntlich zeigen. Damit der Tag vernünftig an den Abend gebracht werden kann, gibt es zwischendurch auch immer wieder Wasser und belegte Brötchen.

Immer wieder Gänsehaut: Wie hier 2015 stehen alle Altenaer Schützen am Freitag nach Fronleichnam im Bungern, noch mit dem Eichenstab „bewaffnet“. © Bender

Beide Flügel, Krone, Zepter und Apfel können abgeschossen werden, die Preisschützen werden ausgezeichnet. Der Vogel selbst kann nicht so einfach abgeschossen werden. Erst wenn es ans Königsschießen geht, wird der Rest vom total zerfledderten Adler so präpariert, dass er mit einem Treffer von seiner Stange geholt werden kann. Am Nachmittag marschieren die Königsbewerber in den Schießstand, kurze Zeit später stürzt der Adler und ein neuer König wird auf den Schultern aus dem Stand in den Lennestein getragen. Der einfache Schütze geht jetzt nach Hause, um sich ein paar Stunden auszuruhen – es sei denn, seine Kompanie stellt den König, dann ist an Pause nicht zu denken.

Der König wird im Zelt im Anschluss an das Schießen proklamiert, die Königin aber erst zu Beginn des ersten Festabends. Danach steigt die erste von zwei Mega-Partys. Bis zu 6000 Gäste pro Abend feiern im Zelt zu einer angesagten Party-Band. Bis ein Uhr spielt am Freitag die Deluxe Radioband mit Frontfrau Vanessa Henning, danach feuert DJ N-Sure Hits ins Zelt. Gefeiert wird, bis die allermeisten erschöpft sind und auch der letzte Zapfhahn nach oben gedreht ist.

Der Eintritt zu den Festabenden ist für Schützen mit Ausweis und Abzeichen sowie für Frauen frei. Männer, die nicht Mitglied in der FWG sind, zahlen pro Festabend 30 Euro Eintritt.

Festumzug und zweite Mega-Party

Nach dem harten Freitag geht es am Samstag erst um 14 Uhr wieder los, dann treten die Schützen, dieses Mal oft mit Anzügen und Nelken im Knopfloch, zum Festmarsch durch die Stadt an. Der neue König spricht im Bungern zu den Schützen, Königspaar und Hofstaat nehmen die Parade ab und fahren in Cabriolets durch die schön geschmückte Stadt. An den Straßenrändern stehen Frauen und Kinder und weitere Gäste. Nach dem Einmarsch ins Zelt gibt es konzertante Blasmusik. Der Übergang zur zweiten und letzten großen Schützensause ist fließend. Viele fahren nach Hause, ziehen sich um, manche bleiben im Zelt. Der abschließende Höhepunkt des Festes naht: Die Partyband Free Steps verwandelt die Menge im Zelt in eine feierende und tanzende Masse, die kein Halten kennt.

Kirmes, Kaffee und Kuchen

Der Sonntag gilt nicht mehr als Festtag, viele müssen ausschlafen. Familien nutzen den Sonntag für einen ausgiebigen Kirmesbesuch, die Bewohnerinnen und Bewohner der Alteneinrichtungen sind am Nachmittag von Gesellschaft und Königspaar zu Kaffee und Kuchen eingeladen.