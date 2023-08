Festnahme nach Einbruch in Imbiss: Tatverdacht auch gegen vermeintliche Zeugen

Von: Markus Wilczek

In einen Imbiss in Altena wurde am Wochenende eingebrochen. © Martin Meyer

Kurioser Einsatz für die Polizei in Altena: Nachdem es den Beamten gelungen war einen Imbiss-Einbrecher zu verhaften, stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass wohl auch die vermeintlichen Zeugen des Überfalls in die Tat verwickelt waren.

Dieses Ehepaar aus Altena (52 Jahre und 42 Jahre) hatte am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, die Polizei verständigt. Die beiden gaben an, soeben einen Einbruch durch ein Fenster in einen Imbiss an der Bahnhofstraße beobachtet zu haben.



Sie beschrieben den alarmierten Polizisten den Täter. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten an der Bachstraße einen 21-jährigen Tatverdächtigen, der versuchte, sich in einem Haus zu verstecken. Im des Hauses fanden die Polizisten offensichtliches Diebesgut (unter anderem Bargeld).

Täter vorläufig festgenommen

Der 21-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch das Ehepaar, welches zunächst den Einbruch gemeldet hatte, an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie beide vom Tatverdächtigen unmittelbar nach dem Einbruch Geld entgegen nehmen. Das Ehepaar machte auf Nachfrage der Polizei keinerlei weitere Angaben.

Ermittlungen gegen Ehepaar dauern an

Bei der Durchsuchung des 52-Jährigen und der 42-Jährigen fanden die beamten Bargeld. Dieses wurde sichergestellt. Die Ermittlungen gegen das Ehepaar und den 21-Jährigen laufen.