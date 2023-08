Markus Ferber nicht mehr Vorsitzender der SPD-Fraktion

Von: Ina Hornemann

Markus Ferber hat nicht mehr für den SPD-Fraktionsvorsitz kandidiert. © extern

Markus Ferber hat den Fraktionsvorsitz der SPD im Rat aufgegeben. „Ich habe mich bei der turnusmäßigen Wahl nach der Hälfte der Wahlperiode nicht mehr aufstellen lassen. Das hat aber ausschließlich damit zu tun, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, den Job zu 100 Prozent ausfüllen zu können“, erklärt der Altenaer.

Altena - Der Posten im Ortsvereinsvorstand, das Mandat als Kreistagsabgeordneter und ein „nicht gerade freizeitförderlicher“ Hauptberuf bei den Johannitern haben Markus Ferber dazu bewogen, nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. „Ich habe seit einem Dreivierteljahr schon das Gefühl, alles nur noch zu 90 Prozent schaffen zu können, weshalb ich jetzt eine Sache abgegeben habe. Der Fraktionsvorsitz ist durchaus zeitaufwendig und im Privaten bleibt sehr viel auf der Strecke. Aber wir haben mit Lisa Chiarelli ja eine fähige Frau, die sich gut in die Ratsarbeit eingearbeitet hat und der die SPD volles Vertrauen geschenkt hat für die Nachfolge“, erklärt Markus Ferber.

Chiarelli hat mit Thomas Schmitz einen Stellvertreter. Niclas Kozuchowski ist Geschäftsführer und seine Stellvertreterin ist Nina Hoffmann. Markus Ferber sieht die Fraktion so gut aufgestellt. Sie widmete sich in ihrer Versammlung am Montag insbesondere der Vorbereitung der kommenden Ratssitzung, die einige Punkte wie die energetische und barrierefreie Sanierung der Sauerlandhalle, den Wiederaufbauplan Starkregenkatastrophe und die Spielplatzsituation in der Innenstadt beinhaltet.

Als Ortsvereinsvorsitzender und Ratsherr wird Markus Ferber jene lokalen Themen weiterhin begleiten. Öffentlich informiert hat der Lokalpolitiker auf Facebook, wo er sich für „das entgegengebrachte Vertrauen und die zumeist gute Zusammenarbeit in Fraktion und Rat“ bei seinen Wegbegleitern bedankt.