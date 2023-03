Nach gewaltigem Felsrutsch: Entscheidender Schritt für Hangsicherungsarbeiten

Von: Jona Wiechowski

Im September liefen die Hangsicherungsarbeiten oberhalb der Ortsvermittlungsstelle auf Hochtouren. Inzwischen sind sie weitestgehend abgeschlossen. ARCHI © WIECHOWSKI

Nachdem es vor etwas mehr als einem Jahr oberhalb der Ortsvermittlungsstelle der Telekom am Burgberg zu einem gewaltigen Felsrutsch gekommen und Ende August ein Schreitbagger bei den Felssicherungsarbeiten rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt war, sind die Arbeiten inzwischen so gut wie fertig.

Altena – „Die Felsen auf dem Grundstück sind weggeräumt und die Hangsicherungsarbeiten im Schadensbereich weitestgehend abgeschlossen“, berichtet Nico Göricke aus der Pressestelle der Telekom.

Im Januar vergangenen Jahres waren etliche Tonnen Gestein aus dem Burgberg gebrochen und teilweise auch auf die Ortsvermittlungsstelle der Telekom gestürzt, in der Telefon- und Datenleitungen für den Innenstadt zusammenlaufen. Das Gebäude wurde beschädigt und durfte vorerst nicht mehr betreten werden, was allerdings schon länger nicht mehr der Fall ist.

Beschädigt worden ist bei dem Felsrutsch in Sachen Technik nichts. „Die Technik läuft weiterhin reibungslos, es gibt keine Beeinträchtigungen für unsere Kunden“, hatte ein Pressesprecher zuletzt erklärt. Auch ein sogenannter Save-T-Container wurde bisher nicht gebraucht. Der enthält die komplette Technik einer Ortsvermittlung und könnte eventuelle Ausfälle kompensieren.

Aufsehen erregte die Baustelle oberhalb der Ortsvermittlung dann Ende August vergangenen Jahres, als ein Schreitbagger rund 30 Meter tief abgestützt und an einer Hauskante des Telekom-Gebäudes hängen geblieben war. Wie durch ein Wunder wurde der 23-jährige Baggerfahrer nur leicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei seinerzeit auf eine sechsstellige Summe. Mit einem Autokran wurde die stark beschädigte Maschine auf einen Tieflader gehoben und abtransportiert.

Ortsvermittlung: Umzug unklar

Indes ist unklar, ob die Telekom am doch recht großen jetzigen Standort der Ortsvermittlungsstelle bleiben wird oder möglicherweise einen Umzug in Erwägung zieht. In diesem Zusammenhang bittet die Telekom um Verständnis, „dass wir uns zu strategischen Standortfragen grundsätzlich nicht äußern.“