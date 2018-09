Wo man einander erzählt und zuhört

Altena - Pfarrer Jürgen Ruck unternahm am Samstag eine kulturhistorische Exkursion in den Heimatbegriff mit dem Verein der Schlesier, Ostdeutschen und Altenaer. Ein alter griechischer Wortstamm von Heimat liegt im Wort „Herd“. Darauf baute der Geistliche eine sowohl unterhaltsame, wie auch ergreifende Andacht auf beim Tag der Heimat im Haus Lennestein.

Viele Mitglieder des Vereins können sich noch gut an die wohlige Wärme des Herds in der alten Heimat erinnern. „Wenn Sie uns davon erzählen, dann tun Sie das nicht, um alte Wunden aufzureißen, sondern daran zu erinnern, dass Vertreibung ein großes Unrecht am Menschen ist“, richtete die stellvertretende Bürgermeisterin Hanna Freissler das Wort an die Mitglieder des Heimatvereins. Menschen ohne Fluchterfahrung könnten den Schmerz über den Heimatverlust kaum nachvollziehen. „Dabei war das Heimweh im 16. Jahrhundert in der Schweiz sogar eine anerkannte Krankheit“, ergänzte Pfarrer Ruck ganz passend. Beide Ehrengäste sprachen den Gastgebern der Feierstunde aufrichtige Bewunderung dafür aus, wie gut es ihnen gelungen ist, eine neue zweite Heimat in Altena zu finden und zu gestalten. In Erzählungen und Liedern lebt das frühere Lebensumfeld weiter. Die Texte wecken Neugierde bei denen, die nie Berührungspunkte mit Ostpreußen, Schlesien oder Pommern hatten. „Und wo wir erzählen und zuhören, da entsteht auch Heimat“, brachte es Ruck sehr schön auf den Punkt.