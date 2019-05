Koptischer Papst in Altena - Erzengel-Michael-Kirche eingeweiht

Feierliche Zeremonie

+ © Thomas Krumm Der Papst bei der Auswahl des Abendmahlbrotes. © Thomas Krumm

Altena – Eine Marmorinschrift an der ehemaligen Reformierten Kirche in der Innenstadt dokumentiert seit Samstag den Übergang zu einer neuen Zukunft als Erzengel Michael Kirche einer koptisch-orthodoxen Gemeinde: „Seine Heiligkeit Papst Tawadros II. hat während der Amtszeit seiner Eminenz Anba Michael, Bischof von Süddeutschland, die Erzengel Michael Kirche, am 18. Mai im Jahre des Herrn 2019, entsprechend dem 10. Baschans des Jahres AM, eingeweiht.“