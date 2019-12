Awo-Ortsverband besteht seit 40 Jahren

Altena – Ganz viel Lob gab es am Donnerstagabend für Irene Rathmann und Marianne Jeromin: Ohne diese beiden, sagte Karin Löhr vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo), bewege sich nicht viel auf dem Nettenscheid.

„Ihr habt immer was getan“, hielt Löhr fest, „ihr wart an vorderster Front.“ . Anlass der guten Worte war das 40-jährige Bestehen des Ortsverbandes, in dem noch in diesem Jahr die Awo Altena aufgegangen war. Jeromin und Rathmann blieben ganz bescheiden und wiesen darauf hin, dass sie bei weitem nicht die einzigen Helfer sind.



Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens gab es auch Ehrungen, darunter eines Mitgliedes der ersten Stunde: Die Rede ist von Dorothee Isenbeck, die dem Ortsverband seit 40 Jahren angehört. Seit 20 Jahren sind dabei Friedrich Wilhelm Kilsch, Marianne Seuster und Ulla Siebecke. Seit 30 Jahren sind Irene Rathmann und Ilona Hahn mit im Boot und seit 35 Jahren Marianne Jeromin, Waldtraud Christ und Helgard Linke.