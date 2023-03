Fan-Gaudi in der Schützenhalle

Von: Michael Koll

20 Mannschaften kämpften in der Dahler Schützenhalle um den ersten Platz beim Menschenkicker-Turnier. © Koll, Michael

Altena - Rambazamba herrschte am Samstag in der Dahler Schützenhalle. 20 Mannschaften kämpften dort um den ersten Platz beim Menschenkicker-Turnier. Gut 200 Besucher feuerten ihre Teams dabei lautstark an. „Zum sechsten Mal haben wir dieses Event nun auf die Beine gestellt“, sagte Mit-Organisator Michael Ociepka. Schützenverein, Böllerzug und Jungfrauen ziehen dabei an einem Strang.

Diese boten zwischen den sportlichen Partien auch Musik, Stärkung in Form einer reichhaltigen Kuchentheke sowie Bratwurst mit Pommes am Grillstand vor der Halle. 2010 wurde die Gaudi erstmals veranstaltet. „Zuletzt hatten wir hier 2019 sogar 24 Mannschaften“, erinnerte sich Ociepka. Zur sechsten Auflage waren 20 Teams in die Schützenhalle gekommen. Amtierender Titelverteidiger war die Oberstadt des Dahler Schützenvereins, die vor vier Jahren am besten gekämpft hatte. Gespielt wird in einer Gruppen-Ausscheidung mit jeweils fünfköpfigen Mannschaften. Die besten drei Teams erhalten zum Schluss Pokale. Für den Bronze-Rang gab es diesmal ein Fünf-Liter-Fässchen Bier, für Silber zwei dieser Fässchen, für den Erstplatzierten sogar drei. Erschienen waren am Samstag auch Teilnehmer aus dem weiteren Umkreis. So spielten auch Hobby-Fußballer aus Werdohl und Iserlohn mit im Menschenkicker-Turnier. Gewonnen haben dieses Mal „Die 5 Nieten“, die sich gegen das Team vom „FC Altena 69“ durchsetzten. Auf dem dritten Platz landeten die „Lahmen Enten“.