Kindergärten werben für Vorsorgeuntersuchungen

Altena - In der Zeit vom 14. bis 18. Januar 2019 dreht sich in Altenas Kindergärten alles um die Früherkennungsuntersuchungen, die sogenannten U’s. „Diese Vorsorgeuntersuchungen sind ein wichtiger Baustein, um mögliche Gesundheitsstörungen oder Auffälligkeiten in der kindlichen Entwicklung früh zu erkennen. Je früher sie erkannt werden, desto besser kann entgegengewirkt werden“, schreibt das Familienzentrum Altena als Koordinator der Aktion.

In allen Kindertageseinrichtungen werden Eltern durch einen Brief vorab informiert und gebeten, in dieser Aktionswoche eine Bestätigung der Kinderärztin oder das gelbe Untersuchungsheft vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass das Kind an den altersentsprechenden Untersuchungen teilgenommen hat. Die Kinder erhalten dann kleine Dank-Geschenke.

Aber nicht nur in dieser einen Woche wird das Thema Gesundheit großgeschrieben. Alle Kindergärten haben für sich eigene Schwerpunkte in diesem Bereich, ob es ein „gesundes Frühstück“, ein „Mehr an Obst und Gemüse oder auch das Thema Bewegung ist.

„Für eine gute kindliche Entwicklung und für das spätere gesundheitliche Wohlbefinden werden die Weichen gerade in den ersten Lebensjahren gestellt“, betont das Familienzentrum.