Falsche Richtung: Fahrer wendet - mit bösen Folgen

Falsch unterwegs war ein Mann aus Altena. Als er das bemerkte, wendete er seinen Wagen - und übersah dabei ein Auto.

Altena – In der falschen Richtung war ein 44-Jähriger aus Altena am Samstagnachmittag (6. Februar) mit seinem Wagen unterwegs. Er wollte um 16.50 Uhr in Richtung Iserlohn fahren, befand sich aber „irrtümlicherweise auf der Bachstraße in Fahrtrichtung Nettestraße“, wie die Polizei mitteilt.

„Um seine Fahrt wieder in Richtung Iserlohn fortzuführen, bog er nach rechts auf den Bereich des ZOB ein und wendete dort seinen Pkw.“ Dabei übersah der Altenaer einen Wagen hinter ihm, an dessen Steuer ein 36-jähriger Hagener saß. Die Wagen kollidierten. Der Schaden liegt bei rund 4500 Euro.