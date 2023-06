Göttlicher Segen für „alles, was Räder hat“: Kirchengemeinde mit besonderer Aktion

Von: Thomas Krumm

Teilen

Heribert König ließ am Langen Kamp seinen Mercedes segnen. © Krumm

Kurz vor dem Start in die Sommerferien, die am Donnerstag beginnen, haben Vertreter der Pfarrei St. Matthäus am Sonntag um göttlichen Segen für alles, was Räder hat, gebeten.

Altena –Das waren vor allem Autos und Motorräder. Ebenso bekamen aber auch die Nutzer von Fahrrädern, Inlinern und E-Scootern auf dem Langen Kamp die Chance, die Fahrzeugsegnung zum Anlass zu nehmen, vorsichtig zu fahren. „Herr unser Gott, segne dieses Auto/Motorrad/Fahrrad und beschütze alle vor Unglück und Schaden, die es in Beruf und Freizeit benützen“, lautete der Segen, der auch um Unterstützung für die nötige Umsicht der Fahrer bat: „Gib, dass wir im Straßenverkehr allzeit verantwortungsbewusst bleiben; mach uns rücksichtsvoll und hilfsbereit. Heiliger Geist, bewege und leite uns, schenke uns die rechte Einsicht in unsere Fähigkeiten, hilf uns, niemals schneller zu fahren, als unser Schutzengel fliegen kann und schütze alle, die unterwegs sind.“

Dazu gab es eine kleine Christophorus-Plakette mit jenem „Christus-Träger“, auf dessen Schultern der Herr der Christenheit einst immer schwerer wurde. Die Fahrzeuge wurden mit Weihwasser besprenkelt.

Einen weiteren Segen gibt es am Donnerstag ab 10 Uhr auf dem Markt für alle, die verreisen wollen. „In der Reihe ,Sei gesegnet’ machen wir uns als katholische Gemeinde auf den Weg zu besonderen Orten in Altena oder Nachrodt-Wiblingwerde, an denen wir Gottes Segen für alle sichtbar machen möchten“, heißt es in der Ankündigung. „Gottes Segen gilt allen Menschen, unabhängig von Konfession, Alter oder Lebensform.“