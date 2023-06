Pünktlich zum Ferienstart: Gemeinde im MK bietet Fahrzeugsegnung

Eine Fahrzeugsegnung, wie hier in Balve, findet am Sonntag in Altena statt. © Archiv

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen beginnen in wenigen Tagen am Donnerstag, 22. Juni. Damit Interessierte bei einer Reise mit dem Segen Gottes unterwegs sein können, lädt die Katholische Pfarrei St. Matthäus Altena-Nachrodt-Wiblingwerde für Sonntag, 18. Juni, 17 bis 18 Uhr, zu einem „Segen to go“ auf den Parkplatz Langer Kamp in Altena ein.

Altena – „Ob Auto oder Motorrad, Fahrrad oder Tretroller, wer möchte, kann sich und sein Fahrzeug segnen lassen“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Wer möchte, bekommt eine Christopherus-Plakette für sein Fahrzeug mit. „Sie soll daran erinnern, dass Gott den Fahrer auf allen Wegen begleiten wird.“

Nächste Aktion schon am Donnerstag

Der Fahrzeugsegen ist Teil der Reihe „Sei gesegnet“ der Pfarrei. Diese wird am Donnerstag, 22. Juni, von 10 bis 12 Uhr auf dem Markt fortgesetzt. Dann wird ein Reisesegen gespendet. Ende April hatte es bereits eine Tiersegnung in Nachrodt gegeben.