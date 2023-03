Einbahnstraßen: Hier haben Fahrradfahrer bald beidseitig freie Fahrt

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Unten im Behördenparkhaus befinden sich jetzt diese drei Fahrradbügel. © Wiechowski, Jona

Auf Fahrradfahrer kommen in der Burgstadt Verbesserungen zu: Zwei neue Abstellmöglichkeiten wurden geschaffen, dazu werden Veränderungen and mehreren Einbahnstraßen vorgenommen.

Altena - Es tut sich was für Radfahrer in der Burgstadt. Wie Ende vergangenen Jahres angekündigt, sind vor Kurzem je drei Fahrradbügel oben und unten am Behördenparkhaus angebracht worden, an denen Zweiräder mit Schlössern gesichert werden können.

Tun wird sich auch etwas an sechs Einbahnstraßen im Stadtgebiet, die in den nächsten Wochen mit Schildern für Fahrradfahrer in beide Richtungen freigegeben werden.

13 Einbahnstraßen hatte die Stadt geprüft, sechs werden jetzt umgerüstet

Konkret handelt es sich um folgende Straßen, wie Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger mitteilt: Am Halse, Breitenhagener Weg, Gosebruch, Finkenweg, Lindenstraße, Südstraße (ab Höhe Breitenhagener Weg bis Rahmedestraße). Insgesamt 13 Einbahnstraßen waren zuvor vom Ordnungsamt angesehen worden; auch die Polizei wurde in diesen Prozess eingebunden.

Der Einbahnstraßen-Vorschlag - sowie weitere Vorschläge - waren von der Politik Ende vergangenen Jahres auf dem Weg gebracht worden. Im Nachgang zum Stadtentwicklungsausschuss hatte Pflüger damals auf Nachfrage der Redaktion erklärt, dass die Verwaltung zunächst noch keine Straßennamen bekanntgeben wolle, da diese durch ein vorgegebenes Verfahren geprüft und freigegeben werden müssten. Der Rahmen dieses Verfahrens betrage „mindestens zwei Monate“, hatte es damals geheißen. Jetzt geht es voran.

Auch weiterhin wird sich die Politik mit den Fahrrädern beschäftigen – das nächste Mal am Donnerstag, 23. März, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr: In dieser Sitzung soll die „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS)“ anhand einer Präsentation vorgestellt werden.