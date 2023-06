Komplette Umleitung „Unsinn“: Fahrradclub-Kreisvorsitzender legt sich mit allen Behörden an

Von: Volker Heyn

Auf Höhe der Steinernen Brücke macht dieses Schild an der Werdohler Straße unmissverständlich klar, dass für Fußgänger und Radfahrer in einem Kilometer auf der B 236 kein Weiterkommen in Richtung Werdohl ist. © Heyn

Aus einer Bedarfsumleitung auch für Radfahrer an der B 236 von Altena nach Werdohl ist ein juristisches Scharmützel erwachsen: Friedrich Hattendorf, Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, macht jetzt so richtig ernst.

Altena – Nachdem er das Altenaer Ordnungsamt zunächst nur in einem „Märchen von der kleinen Radlerin“ im lustigen Ton auf offenkundige Fehler in der Beschilderung der Bedarfsumleitung hingewiesen hat, zitiert er jetzt Gesetze und geht humorlos gegen sämtliche Behörden vor.

Im Entwurf eines elfseitigen Schreibens vom 12. Juni 2023 verlangt Hattendorf, dass „Ministerium, Bezirksregierung, Kreis und Gemeinde“ aufgefordert werden, bei den „nachgeordneten Dienststellen darauf zu dringen, die getroffene Gesamt-Maßnahme sofort aufzuheben.“

Im Kern geht es um die Baustelle mit einseitiger Verkehrsführung am Obergraben der Lenne am Ortsausgang Altena. Bei der katastrophalen Überschwemmung 2021 war die Böschung zwischen Straße und Obergraben so stark beschädigt worden, dass bis heute daran mehr oder weniger intensiv gearbeitet wird. Wann sie endgültig fertiggestellt sein wird und die Bundesstraße wieder auf beiden Spuren befahren werden kann, weiß niemand. Die halbseitige, durch Ampeln geregelte Verkehrsführung ist räumlich und zeitlich lang. Ein normal schneller Radfahrer schafft es nicht immer, die Baustelle während der Grünphase vollständig zu durchfahren. Deshalb ist seit Beginn der Maßnahme die B 236 an der Stelle für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Das Ordnungsamt der Stadt Altena stellte Umleitungsschilder auf, die vom ADFC zunächst freundlich und im lustigen Ton kritisiert wurden. Folgt man mit dem Rad dieser ausgeschilderten Umleitung, landete man auf einem schlecht gepflegten Fußweg oberhalb der Bundesstraße, dem Verbindungsweg vom ehemaligen Krankenhaus bis zum Schwarzenstein.

Diesem ersten „Märchen der kleinen Radlerin“ – Hattendorf hatte seine Frau auf dem Fahrrad auf der Umleitung fotografiert und die zum Teil widersprüchlichen Schilder kommentiert – ist im neuen Schreiben der lustige Ton gänzlich verschwunden.

Das Altenaer Ordnungsamt fühlt sich wie der Ochse an der Nase herumgeführt, arbeitete aber die Beschilderung nach. Auch diese Veränderung kritisierte Hattendorf, der Kreisvorsitzender und Werdohler Ortsvereinsvorsitzender des ADFC ist und eine Gründung in Altena anstrebt. Daraufhin schaltete sich der Märkische Kreis als nächst höhere Behörde in die pedalierende Angelegenheit ein und nahm Kontakt mit Hattendorf auf.

Der Werdohler geht in die Tiefe und zitiert die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung in der Fassung vom 8. November 2021. Hattendorf hat jedes einzelne Schild der Umleitung auf Sinnhaftigkeit und Rechtsgültigkeit überprüft und kommt auf elf Seiten zu folgender Zusammenfassung: „Die verfügte Umleitung ist für den Radverkehr nicht zumutbar. Die Durchführung ist extrem fehlerbehaftet.“

Am 11. Mai 2023 hatte er einen detaillierten Fragenkatalog an die Verkehrsbehörden gestellt. Vor allem die Zumutbarkeit interessiert ihn: „Wie wird begründet, dass eine etwa 600 Meter lange Strecke ohne Steigungen für den Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt und durch eine 4,5 Kilometer lange Strecke mit knapp 100 Höhenmetern ersetzt wird?“ Die Antworten, die ihm am 15. Mai vom Märkischen Kreis gegeben wurden, seien ihm zu „pauschal“, schreibt Hattendorf.

Deshalb habe er im besagten elfseitigen Entwurf noch einmal alles ganz genau analysiert mit dem Schluss, dass die komplette Umleitung „Unsinn“ sei und deshalb „sofort aufgehoben werden sollte“.