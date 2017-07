Fahrer 60plus: MSC schließt bundesweit klaffende Marktlücke

"Vorbildlich und einzigartig!"

+ © Hornemann Nachlassendes Sehvermögen muss kein Hinderungsgrund fürs Fahren sein. Sehtests bietet die Verkehrswacht regelmäßig an. Die Polizei - hier Peter Griwalski - hilft gerne. © Hornemann

Altena - Die ersten Teilnehmer der Aktion Fahrer 60plus stehen bereits eine Vierteltunde vor Veranstaltungsbeginn am Pragpaul und das Interesse am Test der eigenen Fahrfähigkeiten reißt auch in den Nachmittagsstunden nicht ab. Der Motorsportclub hat damit eine echte Marktlücke geschlossen. „So ein tolles Rundumpaket gibt es nur in Altena“, lobt selbst der ADAC-Hauptamtliche Michael Pomplun vom Technischen Prüfzentrum in Dortmund.