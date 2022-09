Explodierende Energiepreise: Kirche bald nur nur an Heiligabend warm?

Gemeinden müssen sparen

+ © Jona Wiechowski Zu Heiligabend – hier ein Bild aus der Vor-Corona-Zeit von 2019 – soll auch die Lutherkirche beheizt werden. Dahin gehen aktuell zumindest Überlegungen des Presbyteriums, das sich regelmäßig trifft und das Thema Energie dynamisch beraten und entscheiden möchte. © Jona Wiechowski

Große Kirchengebäude heizen – das braucht ordentlich Energie. Angesichts explodierender Preise und möglicher Energieengpässe machen sich auch die Gemeinden vor Ort Gedanken.

Gottesdienstbesucher müssen sich nicht nur auf unbeleuchtete Gebäude einstellen – der Gottesdienst in der Kirche selbst steht in den Wintermonaten auf der Kippe.

Evangelische Kirchengemeinde

Im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Altena ist das Thema Energie am Donnerstag auf den Tisch gekommen. „Wir werden auf jeden Fall die Außenbeleuchtung der Lutherkirche früher ausschalten – so, wie es die Stadt mit der gegenüberliegenenden Burg Holtzbrinck auch macht“, erklärt Carsten Menzel aus dem Presbyterium. Davon nicht betroffen ist sowohl die Straßen- als auch die Platzbeleuchtung.

Fest steht auch schon: Es wird in diesem Jahr keine Lichtaktion in der Adventszeit geben. In den vergangenen beiden Jahren hatte die evangelische Kirchengemeinde die beiden Kirchenfenster zur Innenstadt und Fußgängerzone hin von innen angeleuchtet und sich damit der Lichtaktion des Stadtmarketing-Vereins in der Innenstadt abgeschlossen.

Doch das dürfte nicht alles sein. Über weitere Maßnahmen werde „dynamisch beraten und entschieden“, so Menzel, der die Gasmenge und den Gaspreis sowie die Kosten als Beispiel anführt. Aktuell sei das Thema Heizen mit Blick auf die spätsommerlichen Temperaturen noch nicht so hoch angesetzt.

Einmal im Monat trifft sich das Presbyterium; das nächste Mal im Oktober. Überlegungen gebe es auch zu einer „Winter-Kirche“ – sprich, dass die Gottesdienste im großen Saal des Lutherhauses stattfinden. Menzel: „Das wäre für die Gemeinde auch nicht völlig neu. Während der Brandsanierung der Lutherkirche war das die übliche Praxis.“

Darüber hinaus gebe es auch Überlegungen, möglicherweise im Lutherhaus eine Art „Wärme-Raum“ als Aufenthaltsort zum Aufwärmen einzurichten, sollte sich die Lage extrem entwickeln.

Was nicht geht, wie Menzel erklärt, ist ein ständiges Ein- und Ausschalten der Heizung in der Lutherkirche – „auch wegen der Orgel nicht“. Möglicherweise würde das sogar noch mehr Energie verbrauchen als ein dauerhaftes Heizen. Deshalb könnte es gut möglich sein, dass das Gotteshaus im Winter gar nicht geheizt wird – sondern vielleicht nur zu Weihnachten und Heiligabend. Festgezurrt ist aber noch keine dieser Entscheidungen.

Dahle und Evingsen

Auch in der Kirchengemeinde Dahle und Evingsen sei man derzeit in den Presbyterien im Gespräch und beobachte die Lage, wie Pfarrer Uwe Krause auf Nachfrage der Redaktion erklärt. „Unsere Kirchen werden geringer geheizt werden als in den Vorjahren, aber wir werden sie auch im Winter an den Sonntagen und für Veranstaltungen wie die ,Churchnight’ am Reformationstag in Dahle, aber auch für Beerdigungen nutzen“, sagt er.

Die Kirchenbeleuchtung, die sonst bereits ab dem 1. November begonnen hatte, würde in diesem Jahr stark eingeschränkt. Da die Kirche primär kein Denkmal sei, sondern als Symbol ein Blickfang, der wie der Glockenklang zum Glauben einlade, wolle die Gemeinde diese Tradition maßvoll fortführen. „Die Beleuchtung ist vergleichbar zu werten mit der Werbebeleuchtung der Innenstädte, auf die auch nicht total verzichtet wird“, erklärt Krause. Die Gemeindehäuser würden bereits gemäß Nutzung geheizt und auch hier würde man sich der Temperaturregelung für öffentliche Gebäude anschließen – und nicht über 19 Grad Celsius heizen. Und: „Der intensiv genutzte Gemeindesaal in Evingsen und die Kindergärten haben wir großteils auf LED-Lampen umgerüstet.“

Im Detail sollen die Regelungen erst noch kommuniziert werden – und müssten bis Ende Oktober womöglich noch weiter angepasst werden. „Wer weiß, was da noch auf uns zukommt?“, fragt Krause.

+ Die katholische Kirchengemeinde erarbeitet aktuell konkrete Energiesparmaßnahmen – welche das im Detail sein werden, wird noch bekannt gegeben. © Sebastian Berndt

Katholische Kirchengemeinde

Thema ist die Energie natürlich auch in katholischen Kirchengemeinde. Und auch die plant diverse Maßnahmen. Welche das genau sein werden, wird aktuell noch in Treffen erarbeitet, wie Sandra Schnell, Pfarrbeauftragte der Pfarrei St. Matthäus Altena/Nachrodt-Wiblingwerde, im Gespräch mit der Redaktion erklärt.

Ein erstes Treffen zu dem Thema habe es in der vergangenen Woche bereits gegeben; ein nächstes stehe in dieser Woche an.