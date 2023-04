Expertenvortrag: Eigenheim gegen Hochwasser und Starkregen schützen

Von: Markus Wilczek

Hochwasser und Starkregen richteten im Sommer 2021 verheerende Schäden in vielen Privathäusern in Altena an. © Tokarski, Janine

Hochwasser und Starkregen haben im Sommer 2021 für verheerende Schäden in Altena gesorgt. Neben der öffentlichen Infrastruktur und Unternehmen waren besonders Privathaushalte betroffen.

Der Wiederaufbau dauert noch immer an. Um solche Katastrophen zukünftig möglichst zu vermeiden, lädt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Altena zur Teilnahme an dem Vortrag „Wie sichere ich mein Eigenheim?“ ein. Dieser findet am Donnerstag, 13. April, im DRK-Treffpunkt (Fritz-Berg-Haus, Bungernstraße 4) statt.

Als Referenten dabei sein werden Experten des Planungsbüros C&E Consulting, das den Wiederaufbau in Altena koordiniert. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr und soll etwa eine Stunde dauern.

Bauliche und organisatorische Maßnahmen

„Versicherungen verlangen oftmals in gefährdeten Bereichen entsprechende Vorsorgemaßnahmen. Die Frage ist deshalb, was jeder einzelne zur Sicherung seines Hab und Guts tun kann, um Schäden im besten Falle zu vermeiden, mindestens aber zu minimieren. Die Ansätze hierzu sollen erläutert werden. Dabei soll es auch um bauliche und gegebenenfalls organisatorischen Maßnahmen gehen“, heißt es in der Ankündigung.

Zur Teilnahme eingeladen sind Immobilienbesitzer aus der Region. Um Anmeldung wird gebeten. Diese ist möglich bei Susanne Strübli (Tel. 0171/9747193) oder Aykut Aggül (Tel. 0171/9747646). Hier bekommen Interessierte im Vorfeld auch weitere Infos.