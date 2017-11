Dutzende von Alt-Reifen landen im Wald

Evingser verärgert über Umweltsünder

+ Die Fundstelle in Höhe des Kalkofens: Dort wurden die Reifen eine Böschung herabgeworfen und sind jetzt schwer zu bergen.

Altena - Mächtig sauer reagierten am Wochenende etliche Evingser auf einen Umwelt-Frevel in ihren Wäldern: Unbekannte kippten am Wochenende an drei Stellen mindestens 100 Altreifen ab. Sie müssen mit einem Lkw „angeliefert“ worden sein.