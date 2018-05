Evingser Kugelfang erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen

Nach Altena haben auch die Evingser Schützen einen neuen Geschosskasten anfertigen lassen

+ © Ina Hornemann Umfangreiche Installationsmaßnahmen waren nötig, um das schwere Gerät an seinen Platz zu bringen. © Ina Hornemann

Altena - Die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft hat die Erfahrung in Altena bereits gemacht und auch der Schützenverein Evingsen konnte nun davon profitieren, dass die Kesselfabrik Pilling mit dem Bau gesetzeskonformer Kugelfänge bereits vertraut ist. Am Samstag wurde der Kasten am Schießstand hinter dem Schützenplatz Evingsen installiert.