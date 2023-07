Evingser Femegericht urteilt unterhaltsam

Von: Michael Koll

Sogar der neue König Volker Bösert turnte bei der vom Femegericht angeordneten rhythmischen Sportgymnastik mit und sorgte somit für Robert Freitags Rehabilitation. © Koll, Michael

„Wer vernünftig sein kann, aber keinen Spaß daran hat, das sein zu lassen, geht jetzt bitte aus dem Zelt“, sagte der Vorsitzende Richter Janko Banic. Mit dieser Aufforderung begann die mehr als zweistündige 32. Sitzung des Evingser Femegerichts am Schützenfest-Samstagmorgen. Geladen hatte das „gnadenlose Gericht zu Evingsen“, um „über Schurken, Schummler und Scharlatane zu richten“. Fünf Fälle galt es zu verhandeln.

Altena – Das Evingser Femegericht besteht aus Ermittlungsrichterin Denise Burgmann, dem Vorsitzenden Richter Janko Banic, den Staatsanwalt Martin Klinke sowie dem Pflichtverteidiger Rene Sadowski sowie dem Büttel Michael Klinke.

Zunächst ging der Richter auf den zuletzt verurteilten Zug 1 ein. Dieser sollte einen Weihnachtsmarkt ausrichten, machte daraus kurzerhand jedoch einen Mainachtsmarkt. Banic stellte fest: „Sei’s drum. Es hat grandiose Stimmung geherrscht und war eine mehr als gelungene Veranstaltung.“

Der Vorstand von Zug 4 wurde verurteilt, weil es sich bei dem Matjesfest nicht bloß um „kulturelle Aneignung“ gehandelt habe, sondern sogar um „Bereicherung“. © Koll, Michael

Der Büttel ergriff erstmals das Wort. Michael Klinke gestand: „Mir brennt heute Morgen ganz schön der Helm, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gestern nämlich einfach mal sitzen geblieben.“ Sein Rückblick fiel durchaus kritisch aus: „Bei der Schützenparty 2022 haben wir keinen Vogel abgeschossen, aber manche Schützen doch.“ Er zog ein Fazit: „Es herrschte Sodom und Gomorra. Ich persönlich habe mich sehr wohl gefühlt.“

Bei der ersten Verhandlung stand der gesamte Musikverein Harkenbrügge vor dem Richter. „Auch wenn sie nur heiße Luft blasen, sind sie hier doch angesehene Gäste“, so Ermittlungsrichterin Denise Burgmann. Gleichwohl galt es zu bemängeln, dass sie – ohne noch im Kindesalter zu sein – zuletzt die Hüpfburg gekapert hätten. Mildernde Umstände wurden eingeräumt, weil sie immerhin zuvor die Schuhe ausgezogen hätten. Zur Strafe mussten sie gleichwohl eine umgetextete Version von „Wir sind Niedersachsen“ singen: „Wir sind Niedersachsen, rutschfest und fast erwachsen – frei sein mit Grünkohl und Schnaps.“

Pflichtverteidiger Rene Sadowski mit Büttel Michael Klinke bei der gerichtlichen Arbeit am Glücksrad. © Koll

Im zweiten Fall musste sich René Voss verantworten. Der ehemalige Chef von Zug 3 hatte einen Toilettenwagen herangeschafft, sich dann aber nicht mehr weiter darum gekümmert, lautete die Anklage. Mit einem Glücksrad ermittelte er selbst seine Strafe. Mit einigen Mitstreitern musste er mittels Bauchladen sanitäre Artikel im Zelt feilbieten.

Robert Freitag war sodann angeklagt, als Fahnenträger zurückgetreten und dann vom Rücktritt ebenfalls zurückgetreten zu sein: „Vortäuschung von Fahnenflucht“. Der Pflichtverteidiger bat um Milde: „Brauchen wir nicht alle einen Freitag – besonders nach dem Wochenende?“, fragte er. Mit rhythmischer Sportgymnastik im Zelt sollte sich der Fahnenträger reinwaschen. Sogar der neue König Volker Bösert turnte mit und sorgte somit für Freitags Rehabilitation.

„Bildung einer kriminellen Vereinigung“, die Anklage gegen die Eltern der Krabbelgruppe Bärenkinder im Evingser Gemeindehaus wog schwer. Doch am Ende stand ein glasklarer Freispruch.

„Bildung einer kriminellen Vereinigung“: Die Anklage gegen die Eltern der Krabbelgruppe Bärenkinder im Evingser Gemeindehaus wog schwer. © Koll

Ganz so günstig kam der Vorstand von Zug 4 dann in der Hauptverhandlung nicht davon. Sie betreiben seit Jahren ein Matjesfest. Dabei handelt es sich nicht bloß um „kulturelle Aneignung“, so Staatsanwalt Martin Klinke. Nein, der vierte Zug bereichere sich mit diesem Fest auch noch selbst.

Das Urteil fiel hart aus: 2024 muss der Zug nun einen Bauern- und Viehmarkt durchführen. Und dies gerne auch noch mit begleitendem Almabtrieb. Die Führungsriege des vierten Zuges nahm das gelassen auf – scheinbar hatten sie sogar mit Schlimmerem gerechnet.

Zelt am Samstag zum Bersten gefüllt

Doch so konnten sie sich freuen auf die Party am Samstagabend. Das Schützenzelt war zum Bersten gefüllt, die Temperaturen waren gefühlt tropischer Natur. Draußen rund ums Zelt standen die Menschen noch viel gedrängter, dafür war es um einige Grad kühler dort. Auf dem Kirmesgelände schließlich herrschte auch reges Treiben.

Die Showband Amigos unterhielten im tropisch-heißen Zelt. Noch mehr standen draußen. © Koll, Michael

Im Zelt spielten die Amigos in großer Besetzung samt Bläser-Truppe auf. Sie boten Hits für unterschiedliche Geschmäcker von Neil Diamonds „Sweet Caroline“ bis hin zu „Altes Fieber“ von den Toten Hosen. Früh schon tanzten die Zeltbesucher ausgelassen und schwitzend vor der Bühne.

