Evingsen hat einen Dorf-Defi

Von: Ina Hornemann

Ortsvorsteher Thomas Schmitz hat mit der Allianz-Agentur Jürgens, den Stadtwerken Altena, der Mühlen-Apotheke (Inhaberin Martina Nawrath) und dem Heimatverein Evingsen Sponsoren für den Defi gefunden. © Hornemann

Der bevorstehende Ruhestand von Dr. Raimund Sonnenberg hat den Evingser Ortsvorsteher Thomas Schmitz nachdenklich gestimmt. Interessenten für die Praxisnachfolge sind nach aktuellem Stand nicht in Sicht. Deshalb hat er ein paar Klinken geputzt, um dem Dorf immerhin einen Defibrillator bieten zu können. Am Dienstag, 5. September, gibt es für alle Bürger eine Einweisung in das Gerät, das an der Mühlen-Apotheke hängt.

Altena –„Lebensretter sein!“ heißt die Veranstaltung und findet von 18 bis 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Damit soll ganz bewusst die Angst vor dem Einsatz des Defibrillators genommen werden. Im Notfall kann die Plastikkappe leicht abmontiert und der Defi entnommen werden. Sobald er in Betrieb ist, „spricht“ er mit seinem Nutzer und erklärt Schritt für Schritt, wie die Pads am Patienten befestigt werden müssen, damit das Gerät die Herzparameter aufnehmen und gegebenenfalls einen Stromimpuls an den Körper abgeben kann. Der wird bei diesen selbsterklärenden Geräten übrigens nur dann abgegeben, wenn es absolut erforderlich ist. Viel wichtiger sind die lebensrettenden Instruktionen, die das Gerät Ersthelfern geben kann, bis der Notarzt eingetroffen ist.

„Schirmherr“ des Geräts ist der Heimatverein Evingsen. Thomas Schmitz hat mit der Allianz-Agentur Jürgens, den Stadtwerken Altena, der Mühlen-Apotheke (Inhaberin Martina Nawrath) und dem Heimatverein Evingsen Sponsoren gefunden, die die Anschaffung des 2500 Euro teuren Geräts möglich gemacht haben. Der Elektro-Meisterbetrieb Michael Bußler hat sich kostenlos um die Installation an der Hauswand der Mühlen-Apotheke gekümmert. Für die künftigen Wartungskosten kommen Thomas Schmitz, der Heimatverein und der Schützenverein Evingsen auf.