Gemeinde spendet 14.000 Euro für Lutherkirche

Altena - Ungewöhnlich erfolgreich war in diesem Jahr die Aktion Gemeindespende der Evangelischen Kirchengemeinde. Im Dezember waren sämtliche der mehr als 3000 Gemeindeglieder entsprechend angeschrieben worden.

„Die Resonanz war sehr gut. Dafür danken wir sehr“, sagten am Dienstag Pfarrerin Merle Vokkert und die Presbyter Peter Krey und Karin Thomas.

+ Im Mai 2015 war die Lutherkirche bei einem Brand schwer beschädigt worden. © Keim

Hatten sich bei der Sammlung – es gibt sie seit 2008 – in den Vorjahren oft Summen von um die 8000 Euro ergeben, so zeigte sich diesmal, dass es um etwas Besonderes ging – nämlich um die Lutherkirche, die bei einem Brand schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war. Einschließlich einer Spende des Bastelkreises Mühlendorf kam diesmal die stolze Summe von 14.000 Euro und 35 Cent zusammen.