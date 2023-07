„Das machen wir nicht“

„Etwas zu bewegen, ist in Altena nicht möglich“

Christiane und Manfred Haupt wissen noch nicht, wohin die Reise geht. © fischer-bolz

Christiane und Manfred Haupt geben Job und Lädchen in Altena auf. Warum? Und welch gemeinen Gerüchte es in der Burgstadt gibt oder gab, erzählen sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Altena – „Just for fun“ gibt man nicht alles auf. Was ist passiert? Manfred Haupt hat sein Amt als Vorstand der Altenaer Baugesellschaft niedergelegt. Es gibt einen Aufhebungsvertrag. Seine Frau Christiane schließt ihr Lädchen „Gaumenfreu(n)de“. „Aber wir haben vier Interessenten, mit zwei sind wir ernsthaft im Gespräch“, freut sich Christiane Haupt, dass ihr Herzensprojekt mit Kaffee aus einer Düsseldorfer Kaffeerösterei, 62 Teesorten, Schokolade, Weine sowie Essig und Öl an der Lennestraße 80 auf jeden Fall weitergeführt wird. Das Geschäft geht nur in andere Hände. Wann genau, steht noch nicht fest. Es gibt aber keine Eile.

„Wir haben die besten Stammkunden aller Zeiten. Und für sie alle gibt es eine große Abschiedsparty“, sagt Christiane Haupt, die aus gesundheitlichen Gründen die schwere Entscheidung getroffen hat – und zwar bevor sich ihr Mann entschied, die Baugesellschaft zu verlassen.

„Wir wissen gar nicht, ob wir aus Altena wegziehen. Wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht. Wir wollen dieses Geschenk, dass wir noch einmal neu anfangen können, einfach annehmen und gucken, was geboten wird“, erzählt Christiane Haupt. In Altena, so sagt die 61-Jährige, sei man auf jeden Fall ein Einzelkämpfer. Unterstützung von der Stadt gebe es nicht. „Da hätte ich mir mehr Zusammenarbeit und Zusammenhalt gewünscht. Dann würde es auch ein Wir-Gefühl geben. Aber das ist nicht der Grund, warum ich aufhöre.“

Zwei Interessenten wollen die „Gaumenfreu(n)de“ unbedingt übernehmen. © Fischer-Bolz, Susanne

Tatsächlich wollten Christiane und Manfred Haupt nicht nur einfach ihrer Arbeit nachgehen, sondern auch etwas in Altena bewegen. „Aber das ist wirklich gar nicht möglich.“ Ein Beispiel sei das Weihnachtsschmücken in der Stadt. Ihre Idee wurde zwei Jahre umgesetzt. Schulkinder bastelten Schmuck für die Weihnachtsbäume, die sodann in der Innenstadt aufgestellt wurden. „Beim dritten Mal war es so, dass die Kinder schon gebastelt hatten, aber etwas anderes, nämlich goldenfarbene Pakete von der Stadt an die Bäume gehangen wurden. Das Stadtmarketing wollte das andere nicht mehr“, sagt Christiane Haupt. Ein bisschen Enttäuschung hört man ihr an.

„Das machen wir nicht“

„Wir haben gesehen, dass Altena so viel Potenzial hat, durch die Burg, durch die Lenne. Man könnte gemeinsam wirklich viel bewegen, wenn das gewünscht wäre. Doch wir haben immer gehört: Das machen wir nicht.“ Sich in den Vordergrund drängen, etwas an sich reißen, das wollten die Haupts niemals, wie sie sagen, auch nicht, als sie sich privat in vielen sozialen Bereichen engagierten – nach der Flutkatastrophe beispielsweise oder auch bei der Flüchtlingshilfe.

„Wir haben immer mit anderen zusammengearbeitet, wie mit Flutlicht Altena, einer Gruppe von zwölf Leuten.“ Am meisten hat es Christiane Haupt deshalb getroffen, dass es Sprüche wie „Hauptsache, die können im Mittelpunkt stehen“ gab. „Wir brauchten Spendengelder. Die Leute brauchten schnell Hilfe. Dafür haben wir uns eingesetzt.“

„Irre schön“

Doch das Paar trauert nichts nach. In Altena zu leben, „ist trotzdem irre schön“. Als Bürger fühlen sich die beiden wohl. Manfred Haupt möchte über den Aufhebungsvertrag nicht sprechen. Es gibt eine Verschwiegenheitsklausel. „Wir haben uns geeinigt, im besten Einvernehmen. Die Gründe sind ein ganzer Blumenstrauß an Themen“, erzählt Manfred Haupt. „Wenn sich Visionen aus vielen Gründen nicht verwirklichen lassen, muss man auch so ehrlich sein und es sich eingestehen, dass es besser ist, etwas aufzugeben, und sich eingestehen, dass Ziele nicht immer erreichbar sind.“

Stolz ist er durchaus auf einige Projekte in seiner Zeit als Vorstand, „zum Beispiel, dass wir mit dem Fraunhofer Institut den Knerling untersucht haben, wie man auch denkmalgeschützte Objekte CO2-neutral umstellen kann“, erzählt Manfred Haupt. Er hatte durchaus auch das Gefühl, der ABG eine Seele gegeben zu haben. Leider hatten nach seinem Rückzug auch schlimme Gerüchte in der Stadt die Runde gemacht, „doch wer mich kennt, weiß, dass ich zu Betrug gar nicht fähig wäre“. Manfred Haupt weiß übrigens, wer dies rumerzählt hat.

Altena ist für Manfred und Christiane Haupt weiterhin eine ganz besondere Stadt. Aus Bekannten sind Freunde geworden. „Ich glaube, dass die Bevölkerung in Altena uns sehr gewogen ist“, sagen die beiden. Aber es gebe natürlich auch Menschen, die mit der Art und Weise, wie sie die Herzen gewonnen hätten, nicht umgehen könnten.