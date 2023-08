Verena Frizt eröffnet „Wundertüte“ in ehemaliger Drogerie „Tante Carola“

Von: Michael Koll

Verena Frizt mit einem ihrer Lieblingsstücke. © Koll

Verena Frizt begutachtet die Dinge, die ihre zwei Kundinnen aus einer Plastiktüte zaubern. Altes Zeug, ewig nicht gebraucht, längst ungeliebt: Bücher, eine Glasflasche mit Korken. „Leider ist sie leer, danach habe ich sofort geschaut“, witzelt Frizt.

Altena – Und so wandern die von den beiden Frauen mitgebrachten Sachen in die Regale des am Samstag eröffneten Geschäfts in der Fußgängerzone, welches Inhaberin Frizt „Wundertüte“ nennt. Im einstigen Drogeriemarkt „Tante Carola“ eröffnete die 43-Jährige ihren eigenen An- und Verkauf.

Trödel, Kurioses und auch ein paar Schätze warten hier auf neue Besitzer. Doch Frizt weiß: „Es gibt nichts Hässliches.“ Sie erklärt: „Für alles gibt es einen Liebhaber.“

Und so erzählt sie vom Vorabend: Am Freitag hat sie für Freunde, Bekannte und Verwandte die „Wundertüte“ bereits schon einmal geöffnet, quasi sowas wie eine Vorpremiere. „Und ich hatte da ein Bild, von dem ich dachte, dass das nie und nimmer weggehen wird.“ Es kam, wie es wohl kommen musste: „Eine Freundin hat es gekauft.“ Das Aquarell mit einer Mallorca-Ansicht fand eine begeisterte Abnehmerin: „Die hat sich total darüber gefreut“, wundert sich Frizt am nächsten Morgen immer noch.

Und schon berichtet die Plettenbergerin von einer weiteren Begebenheit der Vorpremiere: „Ein Paar hat in den Regalen eine alte Teekanne entdeckt. Sie erzählten mir, dass die zu einem Service gehörte, welches es in der Pension, in der sie immer Urlaub gemacht haben, gab.“ Die zwei haben das gute Stück gekauft, um sich so jederzeit an schöne Ferien zu erinnern, die sie einst genossen haben.

Die ehemalige Pflegekraft bietet über ihre „Wundertüte“ nun auch Haushaltsauflösungen an: „Oft wohnen Verwandte weit weg. Und selbst, wenn sie die Auflösung des Hausrates eigenhändig in Angriff nehmen, geht ihnen das oft viel zu nah. Ich habe dann die Distanz, die nötig ist.“

Zwischen 20 Cent und dreistelligen Euro-Summen bewegen sich die Preise der im An- und Verkauf angebotenen Waren: Deko-Artikel, Schallplatten, Second-Hand-Mode, Geschirr und Möbel bietet Frizt an. Vor ein paar Schränken stehen derweil zwei Kundinnen, die eine sagt zur anderen: „Es muss ja nicht immer etwas Neues sein.“ Die Angesprochene nickt beipflichtend. Laden-Inhaberin Frizt kann diese Sicht verstehen: „Bei manchen Dingen hier fällt es mir schwer, sie nicht selbst zu behalten.“

Am Samstag öffnete die „Wundertüte“ erstmals offiziell. „Etliche Kunden sind in den vergangenen Tagen schon vor dem Ladenlokal immer auf- und abgegangen, als wollten sie sagen: ,Jetzt mach’ endlich auf.’“ Und so saßen sie auch bereits wartend auf der Bank vor dem Schaufenster, als Frizt am Morgen die Tür aufschloss.

Mit ihrem Geschäftskonzept möchte die 43-Jährige „den Sachen ein zweites Leben geben“. Was bei dem einen in den Müll wandern würde, findet in dem anderen einen, dessen Herz sich dafür erwärmt.

Die „Wundertüte“ in Altenas Fußgängerzone hat montags und mittwochs bis freitags jeweils von 10 bis 18, donnerstags von 10 bis 17 und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Während der Öffnungszeiten nimmt Frizt auch gerne weitere Dinge an, die die jetztigen Besitzer gerne loswerden möchten.