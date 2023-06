Es gibt bereits gute Ideen fürs Schützenfest 2026

Von: Volker Heyn

Ein Mitarbeiter von „Light and Music“-Veranstaltungstechnik beim Abbau der Anlagen im Schützenzelt. Das Unternehmen war für den Sound der Bands, die komplette Beleuchtung und für die LED-Bildschirme auf der Bühne zuständig. © HEYN

Die FWG-Vorstandssitzung mit der Manöverkritik für das Schützenfest 2023 steht zwar noch aus, doch Fest-Organisator und Adjutant Jörg Nielsen weiß schon von ein paar Punkten, die beim Fest 2026 verändert werden müssen. Ideen zur Verbesserung hat er auch schon, obwohl da kaum noch Luft nach oben sein dürfte.

Altena – Montagmorgen nach dem Fest ist erstmal schwere körperliche Arbeit für den Zeltbetrieb, die Veranstaltungstechniker und die Schausteller angesagt. Tonnen von Material müssen bewegt und verladen werden, die Lenneuferstraße wird frühestens Mittwoch, vielleicht auch erst Donnerstag wieder freigegeben werden können. Während die Schausteller relativ schnell wieder fahrbereit sind, dauert vor allem der Zeltabbau sehr lange.

Marvin Krabbe, der Juniorchef vom Fahrgeschäft Musikexpress, ist die Erschöpfung nach der bis tief in die Nacht gehenden Schützenfestkirmes ins Gesicht geschrieben. Der Umsatz sei ok gewesen, nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut. Schützenfest-Kirmes sei immer etwas anderes als normale Kirmes, weil da bis zum frühen Morgen in der Raupe gefahren wird. Ebenfalls „ok“ lief es für den Betreiber des „Steamers“, während der Betreiber des „Aviator“ überhaupt nicht zufrieden sein konnte. Sein Groß-Fahrgeschäft wurde im Gegensatz zu den anderen kaum angenommen, was vielleicht auch an der ungünstigen Platzierung lag.

Die roten Stühle vom Thron für das Königspaar und den Hofstaat wurden am Montagmorgen abgeräumt. © HEYN

Ob Zeltwirtin Elke Kühling-Emken mit dem Umsatz zufrieden war, konnte am Montag keiner der erreichbaren Verantwortlichen der FWG sagen. Es ließ sich beobachten, dass es am Samstag wesentlich voller im Zelt war als am Freitag. Voll, aber eben nicht überfüllt, was es früher regelmäßig gab.

Ein großes Lob ging von Adjutant Jörg Nielsen an das Team von LAM-Veranstaltungstechnik. Von einem Mischpult links vorne im Zelt wurden der gesamte Ton und alle Lichteffekte im Zelt perfekt gesteuert. Überall im Zelt waren Lautsprecher verteilt, so dass mit dem Pegel in verschiedenen Bereichen des Zeltes gearbeitet werden konnte.

Sehr gut angenommen worden sei der Außenbereich des Zeltes, bei dem warmen Wetter war dort manchmal kein Durchkommen. Die FWG hatte auch noch den Teil des Lenneufers schön ausgeleuchtet, sodass es dort wirklich lauschig war. Nielsen könnte sich vorstellen, beim Fest 2023 die ganzen 80 Meter des Zeltes zur Lenneseite zu öffnen. Dort könnten auch die Schützen in ihren Zügen frühstücken, bevor es zum Schießen geht.

Marvin Krabbe, der Juniorchef vom Fahrgeschäft Musikexpress, ist die Erschöpfung nach der bis tief in die Nacht gehenden Schützenfestkirmes ins Gesicht geschrieben. © Heyn

Schon am Freitag während des Vogelschießens war klar, dass die Verkehrsregelung auf der B 236 zwischen Pott-Jost-Brücke und Schießstand nicht wie geplant funktionierte. „Das Team von Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger hat uns gerettet,“ so Jörg Nielsen. Die Ampelanlage hatte nicht die gewünschte Wirkung, es musste von Hand geregelt werden.

„Ganz unglücklich“ sei auch die Situation zwischen Schießstand und dem Lennestein gewesen. Die 40-Tonner donnerten oft mit mehr als 30 km/h auf ihrer Fahrspur mitten durch die Zuschauermenge. Beim Fest 2015 habe es eine gesicherte Querungsgelegenheit für Fußgänger gegeben, weiß Nielsen. So etwas sollte es in 2026 wieder geben. Nielsen: „Die Leute guckten auf den Vogel, gingen irgendwo über die Straße und achteten nicht auf den Verkehr.“

Nicht geklappt hat auch die Wasserversorgung ab Freitag. Donnerstag sei noch alles gut gegangen, aber die zu spät eintreffende nächste Wasserlieferung habe man nicht mehr an die Ablagestellen verteilen können. Nielsen: „Wir sind einfach nicht mehr vor den Zug gekommen.“ Jetzt liegen tausende Wasserflaschen im Bungernhaus.

Dafür habe das neue Konzept für die Toilettenanlagen super funktioniert, es habe keine unzumutbaren Wartezeiten und keine verstopften Klos gegeben. Die Wasserleitungen am Festplatz seien anders verlegt worden, sodass am Ende endlich genügend Wasserdruck auch für das am weitesten entfernt liegende Klo vorhanden war. Auch der Einsatz eines Containers ausschließlich mit Urinalen für die Männer habe besonders lange Warteschlangen vermieden.

Fünf Personen in Polizei-Gewahrsam Insgesamt fünf Personen wurden im Zusammenhang mit Vorfällen während des Altenaer Schützenfestes von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Zusammenstöße mit Polizeibeamten ereigneten sich während des zweiten Festabends von Samstagabend bis Sonntagfrüh. Dem Bericht von Polizeisprecher Hüls zufolge traf eine Polizeistreife am Samstag in der Marktstraße auf vier alkoholisierte Personen. Das ist allerdings weder ungewöhnlich noch strafbar. Auf die Bitte allerdings, nicht mitten auf der Straße zu gehen, reagierte ein 29-Jähriger mit Beleidigungen: Er betitelte die Polizeibeamten in der Folge als „Missgeburt“, „450-Euro-Jobber“ und „Lappen“. Statt dem Platzverweis zu folgen, begann er, die Polizeibeamten zu filmen. Sein Argument: Die Polizei habe ihm nichts zu sagen. Die Polizeibeamten nahmen ihn schließlich zur Durchsetzung des Platzverweises mit und steckten ihn in den Gewahrsam. Auch für einen 30-jährigen Nachrodter hat das Altenaer Schützenfest Folgen: Auf dem Kirmes-Gelände schrie er am Sonntag gegen 2 Uhr einer ihm entgegenkommenden Gruppe Polizeibeamter das Wort „Acab“ entgegen. Die Abkürzung für „All Cops are Bastards“ bedeutet übersetzt, dass alle Polizisten Bastarde seien. Die Beamten forderten den 30-Jährigen auf, seinen Ausweis zu zeigen, was dieser aber verweigerte. Als ihn die Polizeibeamten festhielten und durchsuchten, verpasste er einem Beamten einen Kopfstoß gegen die Schläfe. Den Rest der Nacht verbrachte er nach einer ärztlichen Untersuchung im Gewahrsam der Polizei. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Beleidigung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei zur Freiheitstraße gerufen, weil sich dort zwei Männer gegenseitig mit Gläsern bewerfen würden. Ein 22-Jähriger, der zuvor bereits einen Platzverweis für das Schützenfestgelände und die Innenstadt bekommen hatte, begrüßte die Polizeibeamten mit den Begriffen „Hurensohn“ und „Wichser“ und sprach Drohungen aus. Die Polizeibeamten überwältigten den alkoholisierten Mann und brachten ihn ins Gewahrsam. Außerdem schrieben sie eine Anzeige wegen Bedrohung.