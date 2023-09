Es geht weiter bei Gaumenfreu(n)de

Von: Ina Hornemann

Jan Springob und seine Lebensgefährtin Susanne Loewen übernehmen am Freitag das Geschäft Gaumenfreu(n)de von Christiane Haupt (m.). Im hinteren Teil des Ladenlokals wird um die Angebote von „deko, meer und mehr“ erweitert. © Hornemann

„Gaumenfreu(n)de bleibt und wird sogar um einen Geschäftszweig erweitert. Christiane Haupt ist die in Altena generell schwierige Nachfolgesuche geglückt. Sie hat in den vergangenen Wochen Susanne Loewen und Jan Springob eingearbeitet in die Welt der Tees, Kaffeesorten und Schokoladen. „Ich freue mich, dass das Angebot erhalten bleiben kann und sogar noch ein Geschäftszweig mehr in die Innenstadt kommt“, so Christiane Haupt.

Altena – Denn seit drei Jahren stehen Susanne Loewen und Jan Springob schon für „deko, meer und mehr“. Das ist eine kleine Altenaer Manufaktur für Objekte aus Frisch- und Trockenblumen und anderen Naturmaterialien. Für jene Produkte wird der zweite Teil des Ladenlokals hergerichtet. „Und ein paar klassische Frischblumen werde ich hier auch anbieten“, erklärt Susanne Loewen, die noch ein paar weitere Dekoartikel ins Sortiment aufnimmt wie die Maileg-Mäuse und Ib Laursen-Produkte. Vor allem aber hat sie sich in den vergangenen Wochen mit den unzähligen Heißgetränkesorten beschäftigt, die Christiane Haupt bisher in der Lennestraße angeboten hat. „Jan und ich sind zwar begeisterte Teetrinker, aber in dieser Fülle haben wir uns auch noch nicht damit beschäftigt“, berichtet Susanne Loewen lachend. „In der Düsseldorfer Kaffeerösterei waren wir auch schon, um uns den Kaffee erklären zu lassen.“

Sie und ihr Lebensgefährte wurden von Chistiane und Manfred Haupt angesprochen, ob nicht Interesse an einer Geschäftsübernahme bestehen könnte. Diese Anfrage kam Anfang Juni und das Paar überlegte drei Wochen lang im Ostseeurlaub, ob das Geschäft eine Option sein könnte. „Dann haben wir das Ladenlokal besichtigt und weiter überlegt. Anfang August haben wir uns dann entschieden“, berichten die neuen Inhaber.

Am Geschäftskonzept von Gaumenfreu(n)de wollen Susanne Loewen und Jan Springob nichts ändern. Die bewährten Produkte gibt es weiterhin. © Hornemann, Ina

Mit Susanne Loewens Schwester Anja Schiffmann und Susanne Storm wird das Team im Verkauf ergänzt. Los geht es am Freitag, 1. September. Es wird der letzte Tag mit Christiane und Manfred Haupt im Ladenlokal sein und der erste mit dem neuen Team. Es gibt ein Gläschen Sekt für alle Kunden (auch am Samstag noch) und es wird Zeit, Adieu und Willkommen zu sagen.

Christiane Haupt macht keinen Hehl daraus, dass ihr der Abschied vom Geschäft schwer fällt. „Ich habe mir damit einen Traum erfüllt und ihn ein paar Jahre leben können. Jetzt muss ich auf meine Gesundheit achten und auf die Bremse treten. Aber dass mein Traum weiter lebt, macht mich glücklich.“

Das neue Team ist von Dienstag bis Freitag im Ladenlokal anzutreffen von 10 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr (Mittwochnachmittag ist geschlossen). Samstag hat „Gaumenfreu(n)de zudem von 10 bis 13 Uhr geöffnet.