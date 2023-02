„Fehlbedarf von 40 Plätzen“: Schwierige Kindergarten-Bedarfsplanung

Von: Jona Wiechowski

In Altena wird es in den kommenden Jahren einen prognostizierten Fehlbedarf an Ü3-Kita-Plätzen geben. Das geht aus der Beratungsvorlage für den Jugendhilfeausschuss hervor. © KNA

In den kommenden Jahren fehlen voraussichtlich Kita-Plätze in der Burgstadt. Das geht aus der Beratungsvorlage für die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag, 28. Februar, hervor, in der die Kindergartenbedarfsplanung für das Jahr 2023 auf der Tagesordnung steht. Sich schnell verändernde Kinderzahlen machten die Planungen schwierig, heißt es.

Das gelte insbesondere für die Jahrgänge der noch nicht geborenen Kinder, deren Daten aus dem letztgeborenen Jahrgang abgeleitet und fortgeschrieben werden, heißt es weiter in der Vorlage. Die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung basiert auf diesem letztgeborenen Jahrgang, der insgesamt 128 Kinder umfasst. Durch Zu- und Wegzüge könnten sich allerdings erhebliche Veränderungen ergeben, sodass die Zahlen mehrmals im Jahr überprüft werden müssten.

Für das Kindergartenjahr 2023/2024 ergibt sich laut Vorlage in der Altersgruppe Ü3 – sprich für die Drei- bis Sechsjährigen – ein Bedarf von 424 Plätzen, der bis zum Kindergartenjahr 2025/2026 gleich bleibe und ab dem Kita-Jahr 2026/2027 auf unter 400 Plätze fallen werde. Dem gegenüber stünden auf der Angebotsseite ab dem 1. August dieses Jahres 383 Plätze. „Bis zum Kita-Jahr 2025/26 ergibt sich ein prognostizierter Fehlbedarf von ca. 40 Plätzen“, heißt es.

Durch Beschluss aus dem Jahr 2012 hat der Jugendhilfeausschuss ein Betreuungsangebot für 100 Kinder unter drei Jahren als notwendig erachtet. Derzeit würden in den Tageseinrichtungen laut Vorlage 75 U3-Plätze nachgefragt. Weitere 68 Betreuungsverhältnisse seien über das Kindertagespflegebüro der Awo geplant, von denen aktuell 66 Plätze (56 U3 und 10 Ü3) nachgefragt würden.

Gute Nachrichten gibt es fürs nächste Kindergartenjahr: „Das Angebot im U3- und Ü3-Bereich und die prognostizierte Nachfrage können nach heutigem Stand im Kindergartenjahr 2023/24 mit der aktuellen Planung zur Deckung gebracht werden.“

Der Beschlussvorschlag für den Tagesordnungspunkt lautet: „Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Kindergartenbedarfsplanung 2023.“ Die Sitzung ist öffentlich und findet statt am Dienstag, 28. Februar, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses (Zimmer 62).