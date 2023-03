Rahmede-Sperrung wegen Brücken-Sprengung: Es bleibt viel Verunsicherung

Von: Michael Koll

Informierten über die Verkehrsführung ab 17. April, wenn die Rahmede gesperrt ist: (von links) Franziska Hollstein, Thorsten Schick, Guido Thal (Fachbereich Personal, Organisation und Gebäude beim Märkischen Kreis), Andreas Kern, Lisa Pflüger und Dennis Montag. © Koll

Die aufgestellten Tische und Stühle im Restaurant Dalmatia reichten nicht aus. So groß war am Mittwoch der Andrang zum Infoabend der CDU zur Verkehrsführung, wenn ab 17. April die Rahmedestraße/Altenaer Straße für die Vorbereitungen zur Sprengung der A45-Talbrücke Rahmede am 7. Mai gesperrt wird.

Altena – Die CDU-Ratsherren Andreas Kern und Dennis Montag sowie Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger hörten sich die Sorgen und Nöte der Bürger an – und dabei wurde es immer wieder auch emotional. „Wir bekommen unsere Einkäufe nicht mehr von der Garage hinüber zu unserem Haus gebracht“, „Wir haben Angst, von Rasern in unserer Straße über den Haufen gefahren zu werden“ und „Wir werden morgens um halb Fünf von den Lkw aus dem Schlaf gerissen“ waren einige der Sätze, die die Politiker und die Ordnungsamtsleiterin zu hören bekamen. Nehmen konnten sie den Bürgern deren Sorgen und Ängste nicht. Kern gestand gar: „Wir können heute noch keine Antworten geben, die wir selbst noch nicht haben.“ Er sprach von einem „dynamischen Prozess“ und kündigte deshalb an, dieses Veranstaltungsformat nun monatlich durchzuführen – das nächste Mal Anfang Mai.

Vorerst blieben viele Dinge also im Unklaren. So erklärte Dennis Montag, dass die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) derzeit noch plane, wie sie mit der Situation ab 17. April umgehen werde. „Es werden Linien gestrichen und Fahrpläne angepasst“, wusste Montag. In welcher Form, stehe noch nicht fest.

Lisa Pflüger skizzierte Überlegungen der Stadt Altena, dem zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Ausweichstrecken mit Bodenwellen, Anwohner-frei-Zonen und No-Trucks-Schildern Herr werden zu wollen. Auf die Schilder konkret angesprochen, relativierte Pflüger allerdings: „Wir wissen, dass das keine offiziellen Verkehrszeichen sind. Aber die Erfahrung zeigt, dass sie wirken und dass die Lastwagenfahrer sie akzeptieren.“

Entschieden zurückgewiesen wurden im Laufe der Veranstaltung Gerüchte, die Bürger zum Hemecker Weg aufgeschnappt hatten. Dieser werde weder komplett gesperrt, noch als Anwohner-frei-Zone ausgewiesen. Vielmehr bleibe die Durchfahrt über dieses Nadelöhr frei, schließlich handele es sich um die einzige Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zu den Lüdenscheider Kliniken.

Allerdings konnte Pflüger verkünden: „Wir werden den Hemecker Weg höhenbegrenzen, auf 3,40 Meter.“ Zwar werde die Begrenzung tatsächlich vier Meter hoch sein, damit die Müllfahrzeuge dort noch hindurch passten, allerdings hoffe sie dennoch auf eine Abschreckungswirkung durch die entsprechende Beschilderung. Dass es diese eher nicht gibt, war jüngst an der für Lastwagen gesperrten B236-Brücke zu beobachten. Erst seitdem der Landesbetrieb Straßen.NRW Begrenzer auf einer Höhe von 3,40 Metern auf beiden Seiten vor der Brücke aufgestellt hat, hat sich die Situation entspannt.

Thorsten Schick, heimischer Landtagsabgeordneter und CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag, informierte zum Sachstand bei der seit 19. Januar für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrten Brücke. Viel Neues konnte der Landespolitiker allerdings nicht verkünden. Dass eine sogenannte Fly-Over-Brücke als eine Art Überwurf als Übergangslösung realisiert werden soll, ist längst bekannt. Der Vorteil dieser Behelfsbrücke sei, dass einige Bauteile letztlich auch für den Ersatzneubau verwendbar seien – eine am Ende also nachhaltige Vorgehensweise für eine provisorische Lösung.

Viele der Bürger, die sich zu Wort meldeten, berichteten von Unsicherheiten, welche Straßen sie denn überhaupt noch befahren dürften. Ein Feuerwehrmann erzählte etwa, ihn habe auf dem Weg zum Einsatz ein Polizist an der Weiterfahrt hindern wollen, weil er auf dem kürzesten Weg zum Brandherd durch eine Anwohner-frei-Zone unterwegs gewesen sei.

Eine Anwohnerin klagte, die von Schlaglöchern übersäte Fuelbecker Straße sei „schlicht lebensgefährlich“. Ordnungsamtsleiterin Pflüger konstatierte: „Unsere Mitarbeiter können bei dem derzeitigen Verkehrsaufkommen die Straße lediglich ausbessern, aber nicht gänzlich von Schlaglöchern befreien.“

Beschäftigte einiger Unternehmen aus Altena und Werdohl schilderten, dass nicht wenige ihrer Arbeitskollegen Gedanken hegten, die Firma zu wechseln. Fahrtwege zum oder während des Dienstes dauerten einfach zu lange. Und die Kunden seien nicht bereit, die daraus resultierenden Mehrkosten zu decken.

Unbeantwortet blieb die Frage eines Altenaers, der wissen wollte, über welche Route der Schutt nach Sprengung der Autobahnbrücke am 7. Mai abtransportiert werden solle. Das bedeute ja ein enormes Mehraufkommen an Lkw-Verkehr.

Die Altenaer CDU-Vorsitzende Franziska Hollstein bat die Bevölkerung eindringlich darum, Ideen für Verbesserungen beispielsweise bei Ampelschaltungen und Beschilderungen mitzuteilen. Sie ist zu erreichen per E-Mail an info@cdu-altena.de.