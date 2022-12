Erweiterung des Naturparks: Altena muss sich bis 2023 gedulden

Von: Markus Wilczek

Teilen

Die Mitgliederversammlung des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge fand erstmals nach 2019 und dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder in Präsenz statt. © NSPR

1,7 Millionen Euro in nur sechs Jahren. Über diese stattliche Fördersumme für Projekte durfte sich der Naturpark Sauerland Rothaargebirge (NSPR) freuen.

Diese Zahl nannte Naturpark-Vorsitzender Bernd Fuhrmann jetzt im Rahmen der Mitgliederversammlung, die erstmals seit 2019 wieder in Präsenz stattfand.

Die Stadt Altena gehört bislang nur mit den Flächen rechts der Lenne, über die die die Premiumwanderwege Höhenflug und Drahthandelsroute verlaufen, zum Gebiet des NSPR. Das dürfte sich aber schon 2023 ändern und auch das restliche Stadtgebiet Teil des Naturparks werden. Die Stadt erhofft sich von diesem Schritt viele Vorteile. So kümmert sich der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge, der sich mittlerweile in einem bundesweiten Ranking aller Naturparks bis auf Rang zwei nach oben gearbeitet hat, beispielsweise um Schilder, Bänke und ähnliche Infrastrukturmaßnahmen an regional relevanten Wegen, organisiert eine Landesförderung für die Markierung von Wanderwegen, organisiert geführte Wanderungen mit Rangern und anderen Fachleuten und bietet Umweltprojekte und andere Veranstaltungen an.

Rat hat Vorhaben bereits zugestimmt

Nachdem der Stadtrat diesem Vorhaben im November zugestimmt hat, müssen über den Antrag auch noch die Naturpark-Geschäftsführung, das Landesumweltministerium und final die Mitgliederversammlung zustimmen. „Das ist ein längeres Prozedere“, erklärte Naturpark-Geschäftsführer Detlef Lins auf Anfrage der Redaktion, warum über den Antrag aus der Burgstadt noch nicht in diesem Jahr abgestimmt wurde. „Neben Altena wollen ja noch mehrere Kommunen aus dem Märkischen Kreis ihre Anteile aufstocken. Es liegen aber noch nicht aus allen Kommunen die Beschlüsse vor“, so Lins. Darauf wolle man jedoch warten, um das Ansinnen dann geballt mit dem Land NRW abzustimmen. „Schließlich ist das Verfahren recht komplex, das wollen wir nicht für jede Kommune isoliert durchführen“, sagte Lins. Erteile das Land grünes Licht, werde über die Anträge aus dem MK dann 2023 abgestimmt.

„Wir forcieren unsere Projekte immer gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort – immer gemeinsam mit unseren 43 Mitgliedskommunen. Gerade diese enge Verzahnung innerhalb unseres Verbundes sorgt dafür, dass wir unsere Strategie nachhaltig und erfolgreich umsetzen“, sagte Bernd Fuhrmann zu den Ergebnissen und Erfolgen der vergangenen Jahre. NSPR-Geschäftsführer Georg Schmitz ergänzte, dass ein beträchtlicher Teil der 1,7 Millionen Euro in Infrastrukturmaßnahmen vor Ort geflossen sei. „Um unseren Qualitätsprozess zu verstetigen“, so Schmitz.

Viele Mitglieder nehmen an Versammlung teil

Eine Vielzahl der Mitglieder aus den vier südwestfälischen Kreisen und den 43 Mitgliedskommunen nahm im Landgasthof Schmitt-Degenhardt in Finnentrop-Serkenrode an der ersten Präsenzversammlung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie teil. Sie erfuhren, dass der NSPR seit diesem Jahr Teil des neu gegründeten gemeinnützigen Vereins Naturparke NRW ist. Bernd Fuhrmann gehört auch hier dem Vorstand an. dem Vorstand desselben an. Überdies präsentierten die NRW-Naturparke im Umweltausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit, um gemeinsam die Erfordernisse für eine nachhaltige strategische Arbeit zu formulieren.

Eine Visitenkarte hatte der Naturpark Sauerland Rothaargebirge bereits im Februar im Umweltministerium hinterlassen. Beim Landeswettbewerb „Naturpark.2024.NRW“ hatte der Verein den Wettbewerb für sich entschieden und der Vorsitzende Bernd Fuhrmann gemeinsam mit Geschäftsführer Detlef Lins eine Fördersumme von 140 000 Euro für das Projekt „Wald-Klima-Lernort Hohe Bracht“ erhalten. „Wir wollen unser ganzheitlich aufgestelltes Angebot permanent erweitern. Der ,Wald-Klima-Lernort‘ ist dafür ein Baustein. Damit wollen wir die biologische Vielfalt und die Gen-Ressourcen ausgewählter alter Bäume in der Naturparkkulisse sichern und damit einen wichtigen Baustein für die Klimafolgenanpassung in Südwestfalen leisten“, erklärte Georg Schmitz. Gemeinsam mit allen Menschen aus den Mitgliedskommunen wollen die Verantwortlichen das Projekt erfolgreich gestalten – denn gesucht ist der „Generationen-Baum“.

Prämiertes Projekt wird 2023 fortgesetzt Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge will auch im kommenden Jahr Projekte vorantreiben. So ist geplant, die „Naturentdeckerorte“, also Orte zum Naturerleben – insbesondere für jüngere Menschen – in Zusammenarbeit mit den Kommunen im Vereinsgebiet weiter zu etablieren. Das im Rahmen des Landeswettbewerbs „Naturpark.2024.NRW“ prämierte Projekt „Wald-Klima-Lernort Hohe Bracht“ setzt der Verein mit der Gewinnung der Samen und Sämlinge fort. Zusätzlich soll das Netz der Naturpark-Kitas und -Schulen weiter ausgebaut werden. Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins gibt es im Internet unter der Adresse www.naturpark-sauerland-rot-haargebirge.de.