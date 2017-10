Gemeinschaftskonzert von Zögermusikanten und Tambourcorps

Altena - Das scheint ein wirklich musikalischer Herbst zu werden: Die auch in Altena allseits bekannten Zögermusikanten und das Tambourcorps Dahle geben am 8. Oktober ein Gemeinschaftskonzert.

Damit stehen zwei renommierte Ensembles erstmals gemeinsam auf der Bühne.

Am Sonntag, 8. Oktober, 16 Uhr, heißt es in der Schützenhalle zu Dahle: Musik liegt in der Luft! Einlass zu diesem Konzert ist bereits ab 14 Uhr, die Organisatoren weisen darauf hin, dass es zudem ab 14.30 Uhr ein großes Kaffee- und Kuchenbuffet in der Halle gibt.

Marcel Goldbach, zweiter Vorsitzender der Dahler Musiker: „Ab 16 Uhr beginnt an diesem Sonntag dann das abwechslungsreiche Konzert. Unsere Gäste erwartet ein Musikprogramm, das am besten mit dem Vergleich ‘Traditionelle Marschmusik trifft moderne Klänge’ umschrieben werden kann.“ Damit das Publikum auf seine Kosten kommt, haben beide Musikvereine das Programm noch einmal in einer Gemeinschaftsprobe einstudiert.

Die Zögermusikanten feiern in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Das Tambourcorps Dahle besteht seit 1923 und war bis 2010 als klassischer Spielmannszug mit traditioneller Besetzung bestehend aus Trommel, Flöte, Pauke, Becken und Lyra aufgestellt. Es wird an diesem Konzerttag kein Eintritt erhoben. Die Veranstalter schreiben: „Freuen sie sich auf ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.“

Weil die Musikgruppen viele Freunde in Altena und darüber hinaus haben, rechnen sie mit vollem Haus. Marcel Goldbach: „Nach den vielen Auftritten im Sommer haben wir uns als Tambourcorps jetzt ganz besonders der konzertanten Musik zugewandt. Gemeinsam mit der Gruppe „Original Zögermusikanten“ dürfte deshalb für alle Besucher etwas dabei sein.“