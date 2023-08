Erster Schultag für 154 Altenaer i-Männchen

Aufgeregt waren die Kinder am Grundschulstandort Mühlendorf natürlich schon ein wenig. Aber sie wurden so lieb von Lehrern und Mitschülern empfangen, dass das schnell verflogen war. © Hornemann, Ina

Groß war am Dienstag die Aufregung bei den 154 i-Männchen in Altena, hatten sie doch endlich ihren ersten Schultag.

Altena – „Wir haben wieder ein volles Haus“, freute sich Schulleiter Wolfgang Wilbers am Standort Dahle der Grundschule Altena. Zwei Eingangsklassen konnten gebildet werden, die am Dienstag herzlich von den älteren Mitschülern willkommen geheißen wurden mit Gesang und Tanz.

20 Kinder sind in der Klasse 1c von Sonja Schmitz. Aiyusha Häffner und Nadine Fahl teilen sich die Klasse 1d mit 21 Kindern. Beide Lehrerinnen übernehmen ein Vertretungsmodell in der Klasse für eine längerfristig erkrankte Kollegin. Weil Häffner und Fahl Sonderpädagoginnen sind, musste an beiden Schulstandorten jener Bereich „fast komplett platt gemacht“ werden. Das ist dem Lehrermangel geschuldet“, berichtete Wilbers.

In Dahle wurde es ein bisschen nass, als die Feierstunde begann. Den Kindern hat es nicht geschadet. © Hornemann, Ina

Solche Sorgen wurden an die Dahler Erstklässler aber nicht herangetragen, als dort am Dienstag die Kinder aus den Jahrgangsstufen 2 und 3 die Neuen mit jeweils einem schönen Lied begrüßten. Das vierte Schuljahr hatte eine coole Tanzchoreografie vorbereitet. Die Programmpunkte wurden nicht zu sehr ausgedehnt, da es pünktlich zu Beginn der Feierstunde zu regnen angefangen hatte und die benachbarte Turnhalle aus Brandschutzgründen nicht mehr für größere Veranstaltungen genutzt werden darf. Immerhin konnten die Familien der Kinder im trockenen Schulfoyer die leckeren Waffeln vom Förderverein genießen, die zur Überbrückung der ersten Schulstunde der i-Männchen vorbereitet worden waren.

„Schön, dass Ihr da seid“, riefen die Dahler Grundschüler den i-Männchen zu. © Hornemann, Ina

Eine Stunde früher hatte Wolfgang Wilbers’ Kollege und Konrektor Felix Ferges 50 neue Erstklässler, exakt aufgeteilt in zwei 25er-Klassen, begrüßt. Die 1a wird von Jolien Wiechel begleitet. Die 1b übernehmen Lina Schöllhammer und Andrea Bergfeld. Andrea Bergfeld wird aber erst am Mittwoch zu ihrer Klasse hinzustoßen, weil ihr eigener Sohn parallel in Dahle eingeschult wurde und die Pädagogin da natürlich auch gerne bei sein wollte.

Im Mühlendorf wurde ebenso getanzt und gesungen für die i-Männchen und ihre Familien. Zudem wurde vom vierten Schuljahr ein witziges Sockentheater aufgeführt. Alle Kinder wurden von stolzen Eltern, Geschwistern, Großeltern und Paten begleitet. „Nächstes Jahr steht ihr selbst schon hier vorne und begrüßt die Neuen!“, richtete Felix Ferges das Wort an die jüngsten Mühlendorfer Schüler, die jetzt mit dem Erlernen von Buchstaben und Zahlen beginnen. An beiden Standorten war an der Gestaltung witziger Schultüten nicht gespart worden. Und unzählige Erinnerungsfotos werden an diesen besonderen Tag erinnern.

Felix Ferges, Konrektor der Grundschule Altena, führte im Mühlendorf durchs Programm. © Hornemann, Ina

20 Kinder weniger als im vergangenen Rekordjahr wurden an der Grundschule Breitenhagen eingeschult. 40 aufgeregte Jungen und Mädchen und noch mehr angespannte Eltern konnte Schulleiter Jörg Schlüter begrüßen. Schon auf dem Schulhof wiesen Luftballons auf diesen besonderen Schultag hin, bunt und fröhlich ging es auch im Gebäude weiter. Die Erstklässler starteten direkt in die erste Unterrichtsstunde. Maren Krummenerl holte ihre 1a ab, Susanne Brinker begleitete die 1b in das Klassenzimmer. Dort warteten schon die Klassen-Maskottchen und bunte Schilder an der Tafel auf die Kinder – auch ohne lesen zu können, machen sie wichtige Regeln im zukünftigen Miteinander klar: „Erst zuhören, dann kramen“ zum Beispiel, „flüstern“ oder „sich melden“. Und während die Jungen und Mädchen in ihren Klassen schon einmal die Begrüßungslieder lernten, nutzte Schlüter die Gelegenheit, einige organisatorische Dinge wie die Ausgabe der Schülertickets zu erledigen. Die Wartezeit auf ihre frischgebackenen Schulkinder verkürzten sich die Eltern mit lockeren Gesprächen, bevor sich wieder alle gemeinsam zur großen Willkommensfeier trafen.

Nicht nur von Schulleiter Mathias Malter und den Lehrerinnen, sondern auch von ihren Schulpaten wurden an der Hundertwasserschule die Erstklässler begrüßt. Jedem neuen Schulkind, von Malter einzeln mit Namen aufgerufen, überreichten die „Großen“ eine Schultüte. Wer da aufgeregter war, war manchmal kaum zu unterscheiden. Aber alle Erstklässler fanden schließlich ihren erfahrenen Begleiter und ihre Klassenlehrerinnen. Jessica Morawitz nahm ihre 16 Schützlinge der EP 1 in Empfang, Silke König und Julia Stahl begrüßten sieben neue Kinder in der gemischten Klasse EP 1/2. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg in die Klassenzimmer, während die Eltern sich bei Kaffee und Kuchen kennenlernen und austauschen konnten. Begonnen hatte der Einschulungstag an der Förderschule mit den Schwerpunkten Sprache und Lernen mit einem Gottesdienst, an dem Eltern und Kinder teilnehmen konnten. In der Sporthalle schloss sich dann die gemeinsame Feier mit einem bunten Programm an.