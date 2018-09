Wiedersehen bei Enste mit vielen bekannten Gesichtern

ALTENA - Es gibt noch nichts zu kaufen und trotzdem ist der Parkplatz des neuen Edeka-Markts von André Enste proppenvoll. Die Altenaer sind neugierig, schon in der ersten Stunde finden sich 200 Leute ein, um durch die noch komplett warenfreien Regale zu spazieren. In den Gängen treffen sie auf viele Bekannte.

Unter anderem sind Teile der ehemaligen Toom-Belegschaft wieder in Lohn und Brot und auch die Metzgerei-Fachverkäuferinnen der jüngst geschlossenen Metzgereien der Familie Hücking haben wieder einen Job gefunden. Alle freuen sich auf die ersten Kundenbegegnungen, während sie den Feudel schwingen, um den Markt auf die ersten Warenlieferungen am Montag vorzubereiten. Heute dürfen die künftigen Kunden überall reinschauen. Sogar in die Wurstküche, was im laufenden Betrieb aus hygienischen Gründen nicht geht.